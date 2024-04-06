Suspeito de crime que pôs fim a sete anos de paz em cidade do ES é preso

Júnior do Carmo Vandel Rei (à esquerda) morreu após ser baleado; Thales do Carmo (à direita) foi ferido pelos disparos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As prisões foram efetuadas por policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, em conjunto com militares da 19ª Companhia Independente e do 2º Batalhão de Nova Venécia, da Polícia Militar (PMES).

Prisão em Nova Venécia

Em Nova Venécia, o Serviço de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu o homem de 19 anos, suspeito do homicídio de Junior do Carmo Wandel Reis, de 38 anos, ocorrido no sábado (30). Na ocasião, o ataque a tiros que matou Júnior deixou o irmão dele, Thales do Carmo Pereira de Souza, de 26 anos, e uma menina de 10 anos feridos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado no bairro São Cristóvão, onde foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Ele foi encaminhado à 17ª Regional de Nova Venécia.

Prisões em Mucurici

Os outros dois suspeitos de 19 e 24 anos foram presos na manhã de sexta-feira (5), em uma operação no município de Mucurici. Eles são suspeitos de participar do confronto registrado com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (1º) no bairro Vila Nova, em Ponto Belo. Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil na ocasião, o caso teve relação com o homicídio ocorrido na cidade no último sábado (30).

As prisões ocorreram em cumprimento de mandado de prisão temporária. O indivíduo de 19 anos foi encontrado em um lava a jato, localizado no bairro Caxias. Em seguida, as equipes seguiram para a residência do segundo suspeito, de 24 anos, e efetuaram a prisão. Ambos os detidos foram encaminhados à 17ª Regional Nova Venécia.

Os dois suspeitos, assim como o homem preso em Nova Venécia, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Os crimes

No final da noite do último sábado (30), policiais militares foram acionados por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para comparecerem ao hospital municipal de Ponto Belo, onde três pessoas baleadas deram entrada, socorridas por familiares. Após chegarem ao local, a equipe constatou que as vítimas tinham 38, 26 e 10 anos, respectivamente, todas atingidas por disparos de arma de fogo.

O homem de 26 anos foi atingido no peito, o de 38 anos na parte frontal da cabeça e a criança de 10 anos na barriga. O homem de 26 anos informou aos militares que estava em casa, em uma festividade, na companhia de sua família, quando cinco suspeitos chegaram e dois deles efetuaram os disparos.

O homem de 38 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo o delegado Eduardo Motta, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, o crime foi motivado pela guerra do tráfico de drogas.

Já noite de segunda-feira (1º), a Polícia Militar recebeu informações de que no bairro Vila Nova, em Ponto Belo, ocorria uma troca de tiros entre indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Equipes foram ao local indicado e encontraram três pessoas armadas. Os suspeitos dispararam contra os militares, que precisaram revidar para repelir a injusta agressão. Após o fato, os três suspeitos fugiram e um deles foi alcançado, um homem de 28 anos.