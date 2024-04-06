Professora pula de prédio para escapar de agressões do namorado em Colatina

Uma mulher ficou ferida e foi levada ao hospital após pular do primeiro andar do prédio onde mora em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, caindo de uma altura de cerca de quatro metros. O caso foi registrado no início da manhã deste sábado (6), no bairro Novo Horizonte, e, de acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou ter pulado para fugir das agressões do namorado.
No registro da Polícia Militar consta que a vítima é professora. Enquanto era atendida pela equipe do Samu/192, a mulher relatou que foi agredida durante discussões com o companheiro no prédio onde moram. A vítima estava com ferimentos na cabeça e nos braços e foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, também em Colatina.
Aos policiais, o namorado disse que o casal discutiu na noite de sexta-feira (5), mas negou as agressões. Segundo o suspeito, a vítima faria uso de medicamentos controlados e, após tomar os remédios, teria ingerido bebida alcoólica. Ele afirma que a orientou a não beber e, por isso, os dois brigaram.
Após a discussão, o suspeito relata que foi dormir, enquanto a namorada ficou na varanda. O homem alega que, por volta de 5h40 deste sábado (6), acordou com a gritaria na rua e viu a mulher caída no chão, acionando o Samu junto com os vizinhos.
Apesar do relato do suspeito, essa não é a primeira vez que o casal se envolve em ocorrências parecidas. De acordo com informações da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, policiais militares relataram que, só este ano, essa é a terceira ocorrência do casal relacionada à Lei Maria da Penha.
Após o ocorrido, o homem foi levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. "Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP)", destaca a corporação.