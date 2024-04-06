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Noroeste do ES

Professora pula de prédio para escapar de agressões do namorado em Colatina

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, vítima estava com ferimentos na cabeça e nos braços
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

06 abr 2024 às 11:10

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 11:10

Uma mulher ficou ferida e foi levada ao hospital após pular do primeiro andar do prédio onde mora em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, caindo de uma altura de cerca de quatro metros. O caso foi registrado no início da manhã deste sábado (6), no bairro Novo Horizonte, e, de acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou ter pulado para fugir das agressões do namorado.
No registro da Polícia Militar consta que a vítima é professora. Enquanto era atendida pela equipe do Samu/192, a mulher relatou que foi agredida durante discussões com o companheiro no prédio onde moram. A vítima estava com ferimentos na cabeça e nos braços e foi levada para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos, também em Colatina.
Rua do bairro Novo Horizonte onde mulher pulou de prédio para escapar de agressões do namorado, em Colatina
Rua do bairro Novo Horizonte onde mulher pulou de prédio para escapar de agressões Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Aos policiais, o namorado disse que o casal discutiu na noite de sexta-feira (5), mas negou as agressões. Segundo o suspeito, a vítima faria uso de medicamentos controlados e, após tomar os remédios, teria ingerido bebida alcoólica. Ele afirma que a orientou a não beber e, por isso, os dois brigaram.
Após a discussão, o suspeito relata que foi dormir, enquanto a namorada ficou na varanda. O homem alega que, por volta de 5h40 deste sábado (6), acordou com a gritaria na rua e viu a mulher caída no chão, acionando o Samu junto com os vizinhos.
Apesar do relato do suspeito, essa não é a primeira vez que o casal se envolve em ocorrências parecidas. De acordo com informações da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, policiais militares relataram que, só este ano, essa é a terceira ocorrência do casal relacionada à Lei Maria da Penha.
Após o ocorrido, o homem foi levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. "Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP)", destaca a corporação.

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