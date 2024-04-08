Jovem grávida assassinada em Guarapari sofria ameaças, diz parente

Nadyane Santana, de 20 anos, grávida de dois meses morta em Guarapari Crédito: Redes Sociais

TV Gazeta. O parente preferiu não ser identificado. jovem grávida de dois meses, encontrada morta em Guarapari no último sábado (6) , vinha sofrendo ameaças e chegou a ser agredida no local de trabalho dela. A vítima foi identificada como Nadyane Santana, de 20 anos, e a informação foi passada por um familiar em entrevista ao repórter Caíque Verli, da. O parente preferiu não ser identificado.

A agressão, segundo o familiar, aconteceu no dia 31 de março e foi gravada por uma câmera de videomonitoramento (veja abaixo). As imagens mostram Nadyane e outra mulher brigando na frente da loja onde a vítima trabalhava como atendente. Nesse dia, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência relatando o ocorrido.

"Ela estava se envolvendo com um cara casado, aí a esposa dele acabou descobrindo, falava que ia arrancar os dentes dela para ela parar de ser debochada e que iria matar ela e jogar na vala. Semana passada ela se envolveu numa briga e dessa briga em diante ela começou a sofrer ameaças. Entrego na mão de Deus, que a justiça seja feita e que paguem pelo que fizeram com ela", declarou o familiar.

No domingo (7), os parentes divulgaram uma conversa de Nadyane com uma amiga, falando sobre as ameaças que ela vinha sofrendo.

Nadyane mandou mensagem para amiga falando de ameaças recebidas Crédito: Acervo familiar

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Nadyane saiu de casa na última sexta-feira (5) e disse que iria encontrar uma amiga. Uma hora depois, ela parou de atender ligações e de responder mensagens no celular, o que deixou os parentes preocupados.