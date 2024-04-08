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Morta a tiros

Jovem grávida assassinada em Guarapari sofria ameaças, diz parente

Corpo de Nadyane Santana, de 20 anos, foi encontrado no sábado (6) com marcas de tiros e de agressões; DHPP de Guarapari investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2024 às 09:55

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 09:55

Nadyane Santana, de 20 anos, grávida de dois meses morta em Guarapari
Nadyane Santana, de 20 anos, grávida de dois meses morta em Guarapari Crédito: Redes Sociais
jovem grávida de dois meses, encontrada morta em Guarapari no último sábado (6), vinha sofrendo ameaças e chegou a ser agredida no local de trabalho dela. A vítima foi identificada como Nadyane Santana, de 20 anos, e a informação foi passada por um familiar em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. O parente preferiu não ser identificado. 
A agressão, segundo o familiar, aconteceu no dia 31 de março e foi gravada por uma câmera de videomonitoramento (veja abaixo). As imagens mostram Nadyane e outra mulher brigando na frente da loja onde a vítima trabalhava como atendente. Nesse dia, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência relatando o ocorrido.
"Ela estava se envolvendo com um cara casado, aí a esposa dele acabou descobrindo, falava que ia arrancar os dentes dela para ela parar de ser debochada e que iria matar ela e jogar na vala. Semana passada ela se envolveu numa briga e dessa briga em diante ela começou a sofrer ameaças. Entrego na mão de Deus, que a justiça seja feita e que paguem pelo que fizeram com ela", declarou o familiar. 
No domingo (7), os parentes divulgaram uma conversa de Nadyane com uma amiga, falando sobre as ameaças que ela vinha sofrendo. 
Nadyane mandou mensagem para amiga falando sobre ameaças que vinha sofrendo
Nadyane mandou mensagem para amiga falando de ameaças recebidas Crédito: Acervo familiar
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Nadyane saiu de casa na última sexta-feira (5) e disse que iria encontrar uma amiga. Uma hora depois, ela parou de atender ligações e de responder mensagens no celular, o que deixou os parentes preocupados. 
No sábado (6) à tarde, uma mulher passou por uma área de mata em Village do Sol, Guarapari, e viu o corpo da jovem, com marcas de tiros e agressões. Nadyane era baiana e morava no Espírito Santo há dois anos. Ela será enterrada na cidade de Mucuri. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

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