Morta aos 20 anos, Nadyane tinha o sonho de ser cozinheira

Nadyane Santana estaria grávida de dois meses quando foi morta em Guarapari Crédito: Reprodução/Redes sociais - Montagem/A Gazeta

Extrovertida e amiga de todos, Nadyane Santana, de 20 anos, tinha o sonho de ser cozinheira, de acordo com seu irmão. A jovem, que morava em Guarapari havia dois anos, foi morta a tiros no início deste mês. Três suspeitos foram presos . Um deles seria o ex-patrão da vítima, Anderson Henrique da Silva Kifer, de 25 anos, com quem ela manteve um relacionamento e teria engravidado, segundo a Polícia Civil.

Além do bebê que estaria esperando — novos exames foram feitos para confirmar a gestação —, Nadyane tinha um filho de 2 anos e 5 meses, que agora está aos cuidados da avó materna.

"Era uma pessoa maravilhosa, amiga de todos. E depois que descobriu que o filho dela é autista, grau I, começou a ser ainda mais dedicada à vida do menino. O pai já não era presente e a mãe, agora, infelizmente, também não vai ser da citação" Irmão de Nadyane - Preferiu não ser identificado

Nascida em Belmonte, na Bahia, Nadyane era a terceira de cinco irmãos e, há cerca de dois anos, tinha se mudado para Guarapari, onde outros familiares viviam.

“Ela não era muito de sair por causa do menino. A rotina era da casa para o trabalho, do trabalho para casa. E o sonho dela era ser cozinheira. A especialidade dela era cozinha.”

Relembre o caso

O corpo de Nadyane foi encontrado em uma área de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari, na tarde do dia 6 de abril, e apresentava marcas de agressões.

Segundo a família, a jovem saiu de casa na noite anterior, uma sexta-feira (5), quando disse que encontraria uma amiga, mas ela parou de atender as ligações e a responder mensagens, o que deixou os parentes preocupados.

O delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, explicou que a corporação chegou aos suspeitos após localizar o carro utilizado no crime.

Um dos executores do crime confessou o crime, e alegou que foi contratado por Anderson, pois ele reclamava estar sendo "extorquido" pela ex-funcionária. Com a identificação do primeiro suspeito, a corporação alcançou os outros envolvidos no caso.



Os presos são:

C.J.S. foi preso em 16/04/2024, no bairro Muquiçaba, em Guarapari;

Anderson Henrique da Silva Kifer foi preso em 18/04/2024, no bairro Santa Rosa, em Guarapari;

T.L. foi preso em 18/04/2024, no bairro Ipiranga, em Guarapari.