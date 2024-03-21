Estupro virtual: o que é esse crime que tem mulheres e crianças como alvo

Nem todo mundo sabe, mas um estupro não precisa de contato físico para acontecer. O agressor e a vítima nem precisam estar no mesmo ambiente. Nos últimos anos, a Justiça tem lidado com o conceito de estupro virtual, um crime grave, mas que ainda não tem uma legislação específica. Atualmente, os casos têm se enquadrado no artigo 213 do Código Penal, que tipifica o crime de estupro. Veja no vídeo acima.