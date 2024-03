Assédio sexual: saiba o que é e como denunciar; veja vídeo

Esse tipo de crime costuma ocorrer em locais onde o agressor usa sua posição de poder para constranger a vítima, como no trabalho, em sala de aula e até em igrejas

Que "não" é "não", você já sabe! Mas sempre é bom reforçar que assédio sexual é crime, de acordo com o artigo 216-A do Código Penal. E ainda costuma ser praticado em diferentes locais onde o agressor usa sua posição de poder para constranger a vítima, como no ambiente profissional, em consultórios médicos, salas de aula e até em igrejas. Intimidadas, muitas mulheres ignoram o ato, tratando-o como uma suposta "brincadeira", ou se sentem culpadas e, por medo, não relatam o problema. Outras simplesmente desconhecem seus direitos em situações desse tipo.