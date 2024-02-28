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Acervo familiar
Feminicídio

Morta pelo marido, Joilza trabalhava para ter o que deixar aos filhos

Joilza Santos da Silva, assassinada aos 42 anos, se desdobrava em dois empregos e era muito querida por aqueles que a conheciam

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 16:02

Publicado em

28 fev 2024 às 16:02
Joilza Santos da Silva, morta aos 42 anos
Joilza Santos da Silva foi morta a facadas pelo marido Crédito: Acervo familiar
Vítima de um crime bárbaro, Joilza Santos da Silva, de 42 anos, tinha um único sonho: ter algo para deixar aos filhos. Antes de conhecer seu assassino, ela foi mãe de quatro, sendo duas mulheres e dois homens; um deles morreu há três anos.
A mãe de Joilza, Nilza Pereira, conta que a filha se desdobrava em dois empregos e dava seu melhor em cada um deles, o que a tornou uma pessoa muito querida por aqueles que a conheciam.
“Ela era de casa para o serviço, do serviço para casa. Trabalhava como doméstica e, quando chegava, ia cuidar do bar que tinha. Lá, ela gostava de fazer os salgados. Não gostava de comprar. E, às vezes, me ligava para ir lá ajudar. Todo mundo na rua amava ela. E então esse infeliz veio e tirou a vida da minha filha. Como a pessoa faz uma coisa dessa?”
Joilza, que era a filha caçula de Nilza, foi morta a facadas pelo próprio marido, Joilson Batista Santos, na noite de domingo (25), na Serra. Segundo a mãe, ela completaria 43 anos no dia 8 de março, mesma data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.
“Ele tirou isso dela. Minha filha era uma pessoa muito gente boa, querida por Deus e o mundo. Era trabalhadora. Trabalhava como doméstica, no bar, cuidava da casa dela. Era casa de pobre, mas era organizada. Ela dizia para mim que tinha que trabalhar para, pelo menos, quando Deus levasse ela, ter o que deixar para os filhos. Não é porque já estão adultos que ela deixava de preocupar. Ela dizia assim: eles são meus filhos. Ela se importava.”
Nilza a descreve como uma pessoa exemplar: “Minha filha não bebia, não fumava, e só não passeava porque não tinha como. Se fosse, tinha que ir com ele. Mas era a melhor pessoa e eu confio em Deus que ele (assassino) vai pagar por isso.”

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