De roupas a medicamentos: mulheres pagam imposto mais alto que homens

Pesquisa mostra a existência de desigualdade fiscal no Imposto de Renda e na tributação de produtos destinados ao público feminino

Você sabia que o peso dos impostos é maior para as mulheres brasileiras do que para os homens? Isso é o que mostra um estudo do núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que chegou à conclusão de que elas pagam cerca de 40% a mais de impostos em relação a eles.