Como retirar absorvente menstrual de graça na Farmácia Popular

Produto está disponível de forma gratuita em 954 estabelecimentos no Estado, para quem tem de 10 a 49 anos, com cadastro no CadÚnico

Pessoas de 10 a 49 anos que precisam de absorventes podem garantir o produto de graça por meio da Farmácia Popular. Desde janeiro, o item de higiene é disponibilizado para quem é de baixa renda, estuda em escolas públicas ou está em situação de rua, por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, do governo federal. No Espírito Santo, 954 farmácias estão credenciadas para distribuição em 78 municípios.

Para ter acesso, é preciso estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e contar com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. O benefício também vale para estudantes matriculadas em escolas públicas, inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 706). A população recolhida em unidades do sistema prisional e pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema também são contempladas.

Distribuição de absorventes de forma gratuita em Farmácia Popular. (Jerônimo Gonzalez/Ministério da Saúde)

O acesso aos absorventes é feito através do aplicativo Meu SUS Digital, disponível em Android e IOS. Por meio do app, é possível gerar uma autorização antes de fazer a retirada do item em uma das farmácias credenciadas pelo programa. Na hora de pegar os absorventes, basta apresentar a autorização, o documento de identidade e o CPF na farmácia.

Arquivos & Anexos Número de farmácias credenciadas por município no ES Estabelecimentos credenciados para distribuição de absorventes gratuitos por meio de programa do governo federal Tamanho de arquivo: 388kb Baixar Visualizar

Como acessar o app e conseguir o benefício

Além disso, o Ministério da Saúde lançou recentemente a cartilha "Programa Dignidade Menstrual - um ciclo de respeito". O documento fornece informações detalhadas sobre o funcionamento do programa, os requisitos para participação, o processo de autorização no aplicativo Meu SUS Digital e a lista de farmácias credenciadas no Farmácia Popular.

Caso haja dificuldades de acesso ao programa, as interessadas podem buscar ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou entrar em contato com o Disque Saúde 136, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), escolas públicas, Centros POP, centros de acolhimento e outros estabelecimentos públicos que atendam mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Passo a passo para o Disque Saúde

Disque o número 136 para acessar o Disque Saúde. Ao ser atendido, selecione a opção "1" para informações sobre Programas do Ministério da Saúde.

Para obter informações sobre o Programa Dignidade Menstrual

Selecione a opção "1" novamente. Ouça a mensagem que descreve o programa como uma iniciativa do Governo Federal para cuidar da saúde das mulheres, garantindo seus direitos e promovendo equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos.



Para saber quem tem direito a receber os absorventes gratuitos:

Após ouvir a descrição do programa, selecione a opção "1". Ouça a Disseminação Eletrônica que detalha os critérios de elegibilidade para participar do Programa Dignidade Menstrual, incluindo a faixa etária de 10 a 49 anos, a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e o enquadramento em situações específicas, como estar matriculada em escola pública com baixa renda, estar em situação de rua ou vulnerabilidade social extrema.



Para saber onde retirar e o que é necessário:

Após ouvir os critérios de elegibilidade, selecione a opção "2". Ouça a Disseminação Eletrônica que informa sobre a retirada dos absorventes em farmácias credenciadas pelo Programa Farmácia Popular, identificadas com um cartaz do Programa. Leve um documento de identificação oficial com foto, número do CPF e a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, que deve ser gerada pelo aplicativo Meu SUS Digital para Android e iOS ou pelo site do Meu SUS Digital.



Cadastro no Gov.br: https://bit.ly/3I4ulc2



Download Gov.br iOS: https://bit.ly/3OPdzSj



Download Gov.br Android: https://bit.ly/3OOWJmq



Mais informações Meu SUS Digital: https://bit.ly/3OPhkak



Download Meu SUS Digital iOS: https://bit.ly/3wxipgr



Download Meu SUS Digital Android: https://bit.ly/48wPwyA



Lista completa das farmácias credenciadas no Farmácia Popular: https://bit.ly/3uM9bfO



Acesse a página especial do Dignidade Menstrual: https://bit.ly/48oDbfq



