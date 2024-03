4 livros para se aprofundar na literatura feminina

Março chega mais uma vez e, com o Dia das Mulheres, não poderíamos deixar de celebrar essas figuras tão determinantes para a humanidade.



Sem nunca esquecer de amá-las e respeitá-las durante o ano inteiro, março é o mês no qual a ânsia de descobrir mais sobre todas as mulheres possíveis aflora de modo geral. Seja no âmbito social, profissional, político, ou familiar, o papel delas é algo que movimenta o mundo.



Por isso, o app Skeelo separou alguns títulos para te ajudar a explorar um pouco mais esse tema tão vasto. Confira!