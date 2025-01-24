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Cultura

7 livros curtos para ler no fim de semana

Confira uma lista com obras breves e divertidas para retomar o hábito da leitura
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 18:00

Livros curtos são um incentivo para quem deseja retomar o hábito da leitura (Imagem: baranq | Shutterstock)
Livros curtos são um incentivo para quem deseja retomar o hábito da leitura Crédito: Imagem: baranq | Shutterstock
Se uma das suas metas para 2025 é retomar o hábito da leitura, começar por livros curtos pode te ajudar nessa missão. Por isso, listamos 7 lançamentos divertidos e rápidos de ler que não podem faltar na sua estante este ano. As narrativas são perfeitas para fãs de todos os gêneros literários, como fantasia nacional, quadrinhos, comédia romântica, filosofia e aperfeiçoamento pessoal.
Cada uma dessas histórias vai causar um impacto diferente, desde refletir sobre dilemas existenciais, torcer por casais improváveis, conhecer a origem dos vampiros, aprender a organizar sua casa e até a liderar melhor no trabalho. Confira!

1. Hércules: o diário de um (quase) herói

Em &#8220;Hércules: o diário de um (quase) herói&#8221;, Tom Vaughan descreve a saga de Hércules Valente, que precisa ficar forte e popular para sobreviver ao 6º ano do Ensino Fundamental (Imagem: Divulgação | VR Editora)
Em “Hércules: o diário de um (quase) herói”, Tom Vaughan descreve a saga de Hércules Valente, que precisa ficar forte e popular para sobreviver ao 6º ano do Ensino Fundamental (Imagem: Divulgação | VR Editora) Crédito:
Tom Vaughan descreve a saga de Hércules Valente, que precisa ficar forte e popular, como um herói grego, para sobreviver ao 6º ano do Ensino Fundamental. Até onde o menino sabe, seu pai biológico é um famoso astro do rock na Grécia. Quem melhor para ajudá-lo a conquistar a tão sonhada popularidade na nova escola? Só que quando o homem aparece, o protagonista nem consegue acreditar: ele tem habilidades incríveis e é extremamente poderoso. Será que o pai dele pode ser… o próprio ZEUS?

2. Morrendo de amor

&#8220;Morrendo de amor&#8221; retrata o poder das relações na superação de feridas emocionais (Imagem: Divulgação | VR Editora)
“Morrendo de amor” retrata o poder das relações na superação de feridas emocionais Crédito: Imagem: Divulgação | VR Editora
De um lado, um agente funerário ranzinza e solitário precisa se casar antes dos 35 anos para herdar o negócio da família. Do outro, uma viúva alto astral tem certeza de que o amor está morto e enterrado após perder o marido. Quando se tornam vizinhos por acaso, os dois pensam que podem ignorar a conexão entre eles, mas estão fatalmente enganados.
A comédia romântica de Ivy Fairbanks retrata o poder das relações na superação de feridas emocionais, em uma narrativa para fãs dos tropes literários friends-to-lovers , casamento por conveniência e grumpy x sunshine .

3. O primeiro vampiro

&#8220;O primeiro vampiro&#8221; conta a história de um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus, dando origem aos primeiros predadores noturnos (Imagem: Divulgação | Walli Silva)
“O primeiro vampiro” conta a história de um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus, dando origem aos primeiros predadores noturnos (Imagem: Divulgação | Walli Silva) Crédito:
Spin-off da saga “Vampiros de Nocturna”, este livro conta a história de Averyn, um alienígena que cai da nave espacial em um mundo desconhecido e transmite um vírus que dá origem aos primeiros predadores noturnos. O autor Walli Silva, com mais de 60 mil e-books vendidos, aprofunda a relação entre o extraterrestre e o príncipe Kai Vanthorn, em uma trama cheia de representatividade LGBTQIAPN+ e debates sobre temas como identidade, preconceito e aceitação.

4. A neve e a flor

Em &#8220;A neve e a flor&#8221;, o filósofo Matheus Moori traz reflexões sobre laços familiares, a dor do luto e a importância de cultivar uma espiritualidade livre (Imagem: Divulgação | Matheus Moori)
Em “A neve e a flor”, o filósofo Matheus Moori traz reflexões sobre laços familiares, a dor do luto e a importância de cultivar uma espiritualidade livre Crédito: Imagem: Divulgação | Matheus Moori
Por meio do estilo literário Animal Fiction , um bicho protagoniza cada capítulo deste livro, ao assumir sentimentos humanos para compartilhar lições sobre dilemas existenciais – como a jovem mamute Erin, que precisa lidar com a morte da avó na era do gelo. O filósofo Matheus Moori apresenta uma narrativa filosófica e poética que traz reflexões sobre laços familiares, a dor do luto, a importância de cultivar uma espiritualidade livre e como apreciar o ciclo natural da vida.

5. Lições de liderança de um campeão

&#8220;Lições de liderança de um campeão&#8221; apresenta 12 ensinamentos esportivos de Tom Brady para destravar o potencial de líderes em qualquer área profissional (Imagem: Divulgação | Kevin Daum e Anne Mary)
“Lições de liderança de um campeão” apresenta 12 ensinamentos esportivos de Tom Brady para destravar o potencial de líderes em qualquer área profissional (Imagem: Divulgação | Kevin Daum e Anne Mary) Crédito:
O que fez de Tom Brady um dos maiores quarterbacks da história da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos? O ex-jogador, dono de um recorde impressionante de sete títulos do Super Bowl, redefiniu os padrões de excelência na NFL ao longo de uma carreira que se estendeu por 23 temporadas. É essa trajetória brilhante que inspirou este lançamento de Kevin Daum e Anne Mary, sobre 12 ensinamentos esportivos do atleta para destravar o potencial de líderes em qualquer área profissional.

6. O óbvio sobre família precisa ser dito

&#8220;O óbvio sobre família precisa ser dito&#8221; é um convite para refletir sobre o verdadeiro significado da família (Imagem: Divulgação | Editora Vida)
“O óbvio sobre família precisa ser dito” é um convite para refletir sobre o verdadeiro significado da família Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Vida
Para quem busca inspiração e ferramentas para transformar o lugar onde habita em um verdadeiro lar, este lançamento mostra como a base familiar é um projeto divino e essencial na formação de espaços saudáveis. Escrita por Laila Coelho, em uma narrativa rápida de 208 páginas, a obra é um convite para refletir sobre o verdadeiro significado da família, ao servir como um guia de atitudes práticas para ajudar os leitores a construírem lares mais acolhedores e alicerçados pela fé.

7. O jeito estoico de viver

&#8220;O jeito estoico de viver&#8221; é um guia prático e acessível para auxiliar cada um a superar os desafios do mundo moderno (Imagem: Divulgação | Editora Latitude)
“O jeito estoico de viver” é um guia prático e acessível para auxiliar cada um a superar os desafios do mundo moderno Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Latitude
Ao buscar os ensinamentos da Grécia e da Roma antigas, William Mulligan escreveu este guia prático e acessível para auxiliar cada um a superar os desafios do mundo moderno, cultivar um senso permanente de calma interior e viver como um estoico – ou seja, como alguém que sabe valorizar a razão e a aceitação das coisas como elas são. Seguindo as regras simples explicadas pelo autor, é possível abrir mão de comportamentos e pensamentos nocivos e trilhar caminhos para uma vida mais saudável, física e mentalmente.
Por Luísa Santini

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