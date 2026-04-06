Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos

Um caminhão ficou preso em um emaranhado de fios e acabou danificando dois postes na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a concessionária EDP, o veículo arrastou cabos de empresas de telecomunicações, o que provocou a inclinação das duas estruturas.

Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Equipes da distribuidora foram acionadas para realizar a substituição dos postes atingidos. Por causa do incidente, o fornecimento de energia foi interrompido para quatro clientes da região.