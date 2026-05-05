Vídeo de patinador atravessando a Segunda Ponte viraliza e PRF faz alerta

Um vídeo que começou a circular e a viralizar nas redes sociais nesta terça-feira (5) mostra uma cena incomum (e muito) perigosa: uma pessoa se arrisca em meio aos veículos e atravessa a Segunda Ponte, ligação tripla entre Vitória, Cariacica e Vila Velha, utilizando patins.





Nas imagens registradas pelo ocupante de um veículo que seguia atrás do patinador, é possível vê-lo indo em direção à Capital capixaba a uma distância curta dos carros e motos que passavam pela via. Apesar da repercussão, não há confirmação sobre quando a cena foi registrada.





A via tem um trecho pertencente ao Estado e outro ligado a BR 262, do governo federal. Questionada sobre o caso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou não ter sido acionada, entretanto, observou que a estrutura é composta por duas faixas de rolamento em cada sentido, não dispondo de acostamento, área de passeio ou ciclovia, portanto, é de uso exclusivo de veículos automotores.





"Orientamos que, ao presenciar situações como a mostrada no vídeo, a passagem de pedestres ou situações similares, a polícia seja imediatamente acionada, uma vez que a conduta coloca em risco não apenas a vida da própria pessoa, mas também a segurança dos demais usuários da via", disse a PRF, em nota.





A corporação ainda indicou que pedestres, ciclistas e ciclomotores façam a travessia pela Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes), que tem estrutura adequada para tal circulação.



A Polícia Militar também foi procurada, mas disse não ter sido acionada para a ocorrência.