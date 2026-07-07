Polícia descobre 24 quilos de maconha dentro de guarda-roupa em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi preso na noite da segunda-feira (6) por esconder mais de 24 quilos de maconha dentro de um guarda-roupa, em uma residência no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.





Após a Polícia Militar receber denúncias de que o suspeito estaria usando a casa da mãe para armazenar as drogas, os policiais foram até o local, durante a tarde, e flagraram o momento em que ele recebeu várias caixas.





À noite, o suspeito deixou o imóvel e se dirigiu ao bairro Santa Mônica, no mesmo município. A Força Tática realizou a abordagem, mas nada foi encontrado. Simultaneamente, outra equipe seguiu até a residência do indivíduo. No quarto do rapaz, encontraram caixas, dentro do guarda-roupa, com 29 tabletes de maconha, que somam mais de 24 quilos da droga.





O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com o material apreendido.