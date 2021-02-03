Cachorro é resgatado após cair de altura de 8 metros em Vitória

Cachorro é resgatado após cair em barranco de oito metros em Vitória Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros realizou um salvamento inusitado na manhã desta quarta-feira (03) em Vitória . Chamados por moradores do bairro Resistência, os militares resgataram um cachorro que havia caído de uma pedra com oito metros de altura, localizada nos fundos de uma residência.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 12h para salvar o animal que teria fugido do canil em que estava abrigado. Ao chegar no local, a equipe confirmou que durante a fuga o cão despencou de uma pedra e não conseguia mais retornar à residência.

Diante da situação, os militares montaram um cabo de descida controlada com o qual foi possível se aproximar e resgatar o cão de médio porte, que não tem raça definida.

De acordo com relatos da equipe, o animal colaborou com o salvamento e não se mostrou agressivo. O resgate foi realizado com sucesso e o cão, que não teve ferimentos, foi entregue ao dono.

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