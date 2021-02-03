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Cachorro é resgatado após cair de altura de 8 metros em Vitória

O animal de médio porte não sofreu ferimentos e foi entregue ao dono; ele caiu de uma pedra localizada nos fundos de uma casa no bairro Resistência
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

03 fev 2021 às 19:45

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:45

Cachorro é resgatado após cair em barranco de oito metros em Vitória Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros realizou um salvamento inusitado na manhã desta quarta-feira (03) em Vitória. Chamados por moradores do bairro Resistência, os militares resgataram um cachorro que havia caído de uma pedra com oito metros de altura, localizada nos fundos de uma residência.
Os bombeiros foram acionados por volta das 12h para salvar o animal que teria fugido do canil em que estava abrigado. Ao chegar no local, a equipe confirmou que durante a fuga o cão despencou de uma pedra e não conseguia mais retornar à residência. 
Diante da situação, os militares montaram um cabo de descida controlada com o qual foi possível se aproximar e resgatar o cão de médio porte, que não tem raça definida. 
De acordo com relatos da equipe, o animal colaborou com o salvamento e não se mostrou agressivo. O resgate foi realizado com sucesso e o cão, que não teve ferimentos, foi entregue ao dono.

ANIMAL PRECISA DE AJUDA? O QUE FAZER

Caso um animal precise de ajuda ou socorro e o local não for de difícil acesso, a população pode acionar diretamente o Centro de Zoonoses do município da ocorrência. Agora, se o local tiver um acesso complicado, como em um barranco ou árvores altas, o solicitante deve procurar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pelo número 190. 

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