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Lagoa Funda

Incêndio atinge terreno e fumaça invade casas em Guarapari

Bombeiros acreditam que alguém tenha tentado limpar a área ateando fogo ao lixo. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido

Publicado em 

03 fev 2021 às 08:29

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 08:29

  • Por Naiara Arpini, G1 ES

Fogo atinge terreno em Guarapari
Fogo atinge terreno em Guarapari Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu uma área de loteamento nas proximidades do bairro Lagoa Funda, em Guarapari, na noite desta terça-feira (2). Ninguém ficou ferido, mas a fumaça encobriu parte do bairro e invadiu casas, gerando desconforto aos moradores da região.
De acordo com o sargento Garcia, do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 19h. A suspeita é de que alguém tenha tentado limpar o terreno ateando fogo ao lixo.
Em um vídeo enviado para a TV Gazeta, uma moradora mostra o local tomado pela fumaça e reclama: “Não estou enxergando nada. Como vou ficar dentro de casa com essa fumaça queimando o olho?”, questiona. 
Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e levaram cerca de 4h30 para combater o incêndio.

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