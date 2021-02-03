Incêndio atinge terreno e fumaça invade casas em Guarapari

Um incêndio atingiu uma área de loteamento nas proximidades do bairro Lagoa Funda, em Guarapari, na noite desta terça-feira (2). Ninguém ficou ferido, mas a fumaça encobriu parte do bairro e invadiu casas, gerando desconforto aos moradores da região.
De acordo com o sargento Garcia, do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 19h. A suspeita é de que alguém tenha tentado limpar o terreno ateando fogo ao lixo.
Em um vídeo enviado para a TV Gazeta, uma moradora mostra o local tomado pela fumaça e reclama: “Não estou enxergando nada. Como vou ficar dentro de casa com essa fumaça queimando o olho?”, questiona.
Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e levaram cerca de 4h30 para combater o incêndio.