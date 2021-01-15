Filhotes de cachorro abandonados em unidade da PM no ES são adotados

As adoções foram realizadas um dia após o abandono. Um dos novos donos é o motoboy Erisson Amorim, que escolheu dois cachorrinhos, para a alegria da família. “Vou levar esses dois cachorrinhos pra gente. Um é pra mim e outro para o meu irmão. Eu tenho um casal de filhos e eles vão adorar, cuidar com carinho e amor”, disse.