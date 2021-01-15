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Filhotes de cachorro abandonados em unidade da PM no ES são adotados

Os quatro animais, que foram deixados dentro de uma caixa em Cachoeiro, ganharam novos donos após o caso ser divulgado
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

15 jan 2021 às 10:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 10:58

Os quatro animais que foram deixados em uma caixa ganharam novos donos
Filhotes de cachorro abandonados em unidade da PM de Cachoeiro são adotados Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Os quatro filhotes de cachorro que foram abandonados dentro de uma caixa na 1ª Companhia do 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (13), encontraram novos donos.
As adoções foram realizadas um dia após o abandono. Um dos novos donos é o motoboy Erisson Amorim, que escolheu dois cachorrinhos, para a alegria da família. “Vou levar esses dois cachorrinhos pra gente. Um é pra mim e outro para o meu irmão. Eu tenho um casal de filhos e eles vão adorar, cuidar com carinho e amor”, disse.
Os quatro animais que foram deixados em uma caixa ganharam novos donos
Motoboy Erisson Amorim, que levou dois cachorrinhos para a casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Os outros dois filhotes também já estão em novos lares. A Polícia Militar ressalta que abandonar ou maltratar animais é crime com pena de até cinco anos de prisão.
Os quatro animais que foram deixados em uma caixa ganharam novos donos
Filhotes de cachorro abandonados em unidade da PM de Cachoeiro são adotados Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Após a grande repercussão do caso dos cachorrinhos deixados na companhia, a Polícia Militar disse que tem recebido muitas ligações de pessoas interessadas em deixar animais na unidade, mas eles ressaltam que a polícia não presta esse tipo de serviço, por isso, não devem ser deixados animais em unidades policiais.
Os animais foram deixados em uma caixa e enquanto aguardam novos donos, são alimentados pelos policiais
Filhotes de cachorro são abandonados em companhia da PM em Cachoeiro e são colocados para adoção Crédito: Polícia Militar

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