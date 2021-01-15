Filhotes de cachorro abandonados em unidade da PM no ES são adotados

Os quatro filhotes de cachorro que foram abandonados dentro de uma caixa na 1ª Companhia do 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (13), encontraram novos donos.
As adoções foram realizadas um dia após o abandono. Um dos novos donos é o motoboy Erisson Amorim, que escolheu dois cachorrinhos, para a alegria da família. “Vou levar esses dois cachorrinhos pra gente. Um é pra mim e outro para o meu irmão. Eu tenho um casal de filhos e eles vão adorar, cuidar com carinho e amor”, disse.
Os outros dois filhotes também já estão em novos lares. A Polícia Militar ressalta que abandonar ou maltratar animais é crime com pena de até cinco anos de prisão.
Após a grande repercussão do caso dos cachorrinhos deixados na companhia, a Polícia Militar disse que tem recebido muitas ligações de pessoas interessadas em deixar animais na unidade, mas eles ressaltam que a polícia não presta esse tipo de serviço, por isso, não devem ser deixados animais em unidades policiais.