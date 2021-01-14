Vídeo: filhotes de cachorro são abandonados em unidade da PM de Cachoeiro

Um sargento da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, encontrou uma surpresa na última quarta-feira (13), quando chegou para trabalhar na 1ª Companhia do 9º Batalhão. Quatro filhotes de cachorro foram abandonados na unidade da PM, dentro de uma caixa de papelão.
"Eu fiquei surpreso e impressionado, mas rapidamente os militares se mobilizaram e compraram ração para alimentar os cães. Tenho em casa dois gatos e um periquito. Quando decidimos ter um animal, temos que dar amor, carinho, atenção e todos os cuidados que eles merecem", disse o sargento Paulo, que encontrou os animais.
Agora, os quatro filhotes estão disponíveis para adoção e, enquanto aguardam novos donos, continuam na sede da 1ª Companhia, onde recebem ração, água e estão sendo cuidados pelos policiais.
O comandante da 1ª Companhia, capitão Cipriano, explicou que para adotar um dos filhotes a pessoa deve ter muita responsabilidade e ter certeza que quer um animal de estimação. "Os candidatos passaram por uma triagem. Dentro do possível, verificaremos se a pessoa já tem animais em casa e se o local é adequado para receber mais um bichinho de estimação. Também acompanharemos por um período o filhote após a adoção", afirmou.
Os interessados podem ir à sede da 1ª Companhia, localizada na Avenida Beira Rio, 287, no bairro Guandu, em Cachoeiro, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. Quem preferir também pode agendar um horário pelo telefone (28) 3636-2024.
O sargento lembra ainda que abandonar um animal é crime. "Graças a Deus que deixaram na sede da Companhia, pois aqui estamos cuidando dos filhotes com muita responsabilidade e zelo", completou.
Atualização
15/01/2021 - 1:56
Após a publicação desta reportagem, os filhotes foram adotados. Veja a matéria.