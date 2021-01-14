Vídeo: filhotes de cachorro são abandonados em unidade da PM de Cachoeiro

Filhotes de cachorro são abandonados em companhia da PM em Cachoeiro e são colocados para adoção Crédito: Polícia Militar

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"Eu fiquei surpreso e impressionado, mas rapidamente os militares se mobilizaram e compraram ração para alimentar os cães. Tenho em casa dois gatos e um periquito. Quando decidimos ter um animal, temos que dar amor, carinho, atenção e todos os cuidados que eles merecem", disse o sargento Paulo, que encontrou os animais.

Agora, os quatro filhotes estão disponíveis para adoção e, enquanto aguardam novos donos, continuam na sede da 1ª Companhia, onde recebem ração, água e estão sendo cuidados pelos policiais.

O comandante da 1ª Companhia, capitão Cipriano, explicou que para adotar um dos filhotes a pessoa deve ter muita responsabilidade e ter certeza que quer um animal de estimação. "Os candidatos passaram por uma triagem. Dentro do possível, verificaremos se a pessoa já tem animais em casa e se o local é adequado para receber mais um bichinho de estimação. Também acompanharemos por um período o filhote após a adoção", afirmou.

Os interessados podem ir à sede da 1ª Companhia, localizada na Avenida Beira Rio, 287, no bairro Guandu, em Cachoeiro, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. Quem preferir também pode agendar um horário pelo telefone (28) 3636-2024.

O sargento lembra ainda que abandonar um animal é crime. "Graças a Deus que deixaram na sede da Companhia, pois aqui estamos cuidando dos filhotes com muita responsabilidade e zelo", completou.