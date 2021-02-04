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Norte do ES

Em Linhares, estradas de acesso a Regência continuam sem asfaltamento

Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), está marcada para esta sexta-feira (5) a assinatura da publicação do edital para iniciar as obras de pavimentação

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:09
Estrada que liga BR-101 a Regência
Estrada que liga BR-101 a Regência Crédito: Heber Thomaz - TV Gazeta Norte
A estrada que liga a BR-101 ao balneário de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, continua sem asfaltamento. Na via, apenas lama, poeira e buracos. Os recursos para as obras na via são repassados pela Fundação Renova. As obras, no entanto, ainda não foram iniciadas.
Em maio de 2020, a Renova informou que já havia efetuado o repasse de R$ 365 milhões ao governo do Estado para asfaltar a via, que passa por Povoação e Vila do Riacho. Não foram informados, no entanto, os prazos para as obras, uma vez que a etapa de construção seria de responsabilidade do governo capixaba.
A previsão era asfaltar cerca de 97 quilômetros de vias no Estado em três trechos: ES-010, entre Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR-101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e Povoação.

RECURSOS PARA AS OBRAS SÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova é uma organização criada em 2016 através de um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), como parte do processo de reparação devido ao rompimento da barragem de rejeitos em Fundão, Mariana, em novembro de 2015. Assim, a Fundação destina recursos aos municípios atingidos como forma de repará-los pelo ocorrido.
Enquanto a obra não é iniciada, quem depende da via sofre com as condições do local. O operador mantenedor Jean Lourenço, que passa pela estrada frequentemente, conta que sempre tem que fazer manutenção no carro por conta dos buracos: "A estrada está péssima, cheia de buracos. A  gente precisa de um asfalto urgentemente. A cada seis meses, ou até menos, tem que mexer no carro. Quando chove na estrada, o carro quebra direto", conta.

O QUE DIZEM OS CITADOS 

A Fundação Renova informou que mais de R$ 300 milhões serão destinados a obras em três trechos de rodovias que dão acesso à foz do rio doce. No entanto, liberação da verba é feita pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais, de acordo com os cronogramas das obras
O Departamento de Edificações e Rodovias (DER) informou que está marcada para esta sexta-feira (5) a assinatura da publicação do edital para iniciar as obras de pavimentação. A cerimônia está marcada para às 8h30 da manhã, na Praça da Vila de Regência, com a presença do governador Renato Casagrande.

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