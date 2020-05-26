Rodovias que dão acesso a Regência e Povoação vão ser pavimentadas

Foz do Rio Doce em Regência Crédito: Carlos Alberto Silva

A Fundação Renova anunciou que aprovou o repasse de R$ 365 milhões para a pavimentação de três trechos de rodovias estaduais que dão acesso à Regência e Povoação, comunidades de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A previsão é que o valor seja repassado ainda neste ano para o governo do Estado.

A quantia faz parte dos recursos compensatórios do processo de reparação do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. A previsão é de 97 quilômetros pavimentados no Estado em três trechos: ES-010, entre Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR-101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e Povoação.

Segundo a coordenadora da Agenda Integrada pela Fundação Renova, Emília Paiva, o valor será repassado para o governo do Estado, encarregado de executar as obras. Ela acrescentou que os instrumentos jurídicos para o repasse estão sendo finalizados, mas acredita que a quantia será entregue ainda neste ano.

DEMANDA

Emília explica que a pavimentação de acesso aos destinos turísticos de Regência e Povoação é uma antiga demanda da região. As obras no Espírito Santo devem gerar até 54 mil empregos diretos e indiretos. Isso porque a Renova explicou, com base em estimativas do Banco Mundial e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que a cada 1 milhão investido, cerca de 150 empregos são gerados.

A grande motivação do investimento nesta área foi para que pudesse trazer um benefício mais amplo e mais perene para a população do Rio Doce. Essas regiões têm tido uma demanda por melhoria ao acesso porque não possuem pavimentação, o que dificulta a chegada de turistas nessa região. Ao melhorar o acesso para áreas turísticas, permitimos a geração de renda tanto através de empreendimentos maiores, como de pequenos empreendedores,, destacou.

MINAS GERAIS

No total, foi anunciado o repasse de serão 600 milhões para o Espírito Santo e Minas Gerais. A aplicação de recursos compensatórios está prevista no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). O projeto foi desenvolvido em conjunto com os dois governos estaduais, tendo a participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce.

Em Minas Gerais, foi anunciado o repasse de R$ 75,3 milhões para a estruturação do Hospital Regional de Governador Valadares, localizado na macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais. Além de R$ 140 milhões para a estruturação dos trechos da MG-900 e da MG-760. Em outra frente, serão destinados mais R$ 12,2 milhões para o município mineiro de Rio Doce com o objetivo de implantar o Distrito Industrial do Rio Doce.

O diretor-presidente da Fundação Renova, André de Freitas, explica que os R$ 600 milhões se somam a outras ações compensatórias que a Renova executa, como na área de reflorestamento e saneamento básico.