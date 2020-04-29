Mesmo com coronavírus, Samarco volta a operar até o final de 2020

Desde o dia 13 de março, a Samarco adotou uma série de medidas preventivas frente à pandemia do novo coronavírus e está cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. O objetivo é preservar a segurança dos empregados diretos e indiretos e evitar a disseminação da Covid-19 nas comunidades onde atua.



Com as ações já implementadas, como adoção de regime de home office e escalonamento por meio de revezamento semanal, de forma a manter apenas as atividades prioritárias e essenciais, a Samarco reduziu em cerca de 60% o fluxo de pessoas em suas unidades.



A empresa possui todas as licenças ambientais necessárias para reiniciar suas atividades. A retomada operacional está prevista para até o final do ano e ocorrerá após a implantação do sistema de filtragem, em andamento, e conclusão das atividades de prontidão operacional.



Esperamos que as medidas adotadas frente ao coronavírus sejam provisórias. A Samarco permanecerá atenta ao cenário para adotar novas medidas, caso necessário.