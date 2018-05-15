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RETOMADA

Samarco vai voltar a operar, mas apenas com 26% da capacidade

Reinício das atividades da mineradora em Anchieta deve acontecer em 2019, com operação de apenas uma usina das quatro existentes

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 23:03
Crédito: Marcelo Prest | GZ
Desde o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, vários prazos para a retomada da Samarco foram estipulados. A dependência de autorizações ambientais tem levado essas previsões a não se cumprirem. Mas quando a volta das atividades for liberada, ela será gradual. A mineradora começará a atuar com apenas 26% da capacidade.
Samarco voltará operar com vinte e seis por cento da capacidade
Somente uma usina das quatro existentes em Anchieta será religada, a princípio. A quarta planta de pelotização, a maior de todas, será deixada por último, afirma o presidente Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), Lúcio Dalla Bernardina, que prevê para o primeiro trimestre de 2019 o retorno da produção.
A Samarco confirma que não regressará com força total e que adotará um modelo escalonado para atender às exigências dos licenciamentos ambientais.
Em dezembro, a companhia conseguiu as licenças prévias e de instalação para utilizar a Cava de Alegria Sul, em Ouro Preto, para depositar rejeitos. Agora precisa preparar o local para receber os resíduos formados no processo de mineração. A empresa não confirma quando deve iniciar ou terminar as intervenções, mas, segundo fontes do setor, essas são ações demoradas.
As obras necessárias vão levar pelo menos seis meses. Então, podemos estimar que apenas no primeiro trimestre a Samarco vai voltar, acrescentou Dalla Bernardina.
SOLUÇÕES
 
O retorno gradual é uma das exigências estabelecidas no Licenciamento Operacional Corretivo (LOC), ainda em análise. Esse processo de liberação da Samarco foi iniciado em setembro de 2017 e traz a revisão de todas as etapas operacionais e das estruturas do Complexo de Germano, localizado em Mariana e em Ouro Preto, Minas Gerais.
A ideia é regularizar os locais e fazer obras emergenciais para estabilização dos espaços, para contenção dos rejeitos, além de implementar processos para a clarificação da água. A empresa afirma realizar estudos ambientais para utilizar novas tecnologias para tratar os resíduos liberados no processo de extração do minério.
Uma das soluções que a Samarco tem desenvolvido para atender ao LOC é a criação de um sistema para a filtragem do rejeito arenoso. Com isso, o material será disposto em pilhas, após a retirada da água.
A lama também será adensada, reduzindo a quantidade de água - que será utilizada na produção da empresa - e aumentando a vida útil das áreas disponíveis na Cava de Alegria Sul.
A Samarco afirma que também já recebeu aval do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e dos conselhos de Cultura e Patrimônio Histórico de Matipó e de Mariana para voltar a operar. A empresa afirma que trabalha para obter todas as anuências e autorizações necessárias ao longo deste ano e que também teve aprovado o plano de compensação da Mata Atlântica pelos danos causados pelo rompimento da barragem.
PREJUÍZOS
Antes da tragédia em Mariana, a Samarco representava quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. Em 2016, por conta do desastre ambiental, que matou 18 pessoas e deixou um desaparecido, a economia do Estado encolheu 12,2%. Os prejuízos foram consequência tanto da paralisação do parque industrial em Anchieta como também pela contaminação do Rio Doce, episódio que afetou diversos setores, como o pesqueiro.
Em material publicitário, com o título O que é preciso para a Samarco voltar a operar?, a companhia detalha os impactos de sua paralisação. Somente em 2017 e 2018, as perdas com a inatividade alcançam
R$ 11,9 bilhões para a cadeia produtiva, R$ 2,6 bilhões para governos federal, estadual e também para os municípios e R$ 2,3 bilhões para as exportações.
MANUTENÇÕES AQUECEM ECONOMIA
Ainda que não haja data para o retorno das atividades, manutenções corretivas nas usinas da Samarco em Anchieta estão aquecendo a economia local.
Segundo o presidente do Sindifer, Lúcio Dalla Bernardina, esse movimento da Samarco tem aumentado as expectativas de empresas locais que esperam voltar a prestar serviços para a mineradora e assim gerar mais empregos para os moradores da cidade.
Já sabemos que uma empresa foi contratada e que muitos trabalhadores demitidos foram recrutados para trabalhar na Samarco. Ainda é algo pequeno, mas o município já tem sentido os efeitos do possível retorno, diz.
Pelo menos novos 50 trabalhadores estão atuando em tarefas que visam conter a corrosão das estruturas, afetadas, principalmente, pela maresia.
Há uma semana, a Samarco solicitou ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) a renovação da licença ambiental da Quarta Usina de Pelotização. Segundo o órgão, a medida é um procedimento padrão, adotado até 120 dias antes do vencimento da autorização.
Quando esse prazo é cumprido, a licença se prorroga automaticamente, até que a análise da equipe técnica do órgão ambiental seja finalizada, disse o Iema, por meio de nota.
O órgão ainda acrescentou que, a partir da renovação, a licença é válida por seis anos, e que todas as autorizações para a operação do parque industrial de Anchieta estão em vigor. O Iema também explica que, para o retorno das atividades, deve realizar vistorias de fiscalização e controle nas usinas.

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