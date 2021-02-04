Morador lesado com problema de falta de água pode pedir reembolso, diz Cesan

Moradores relatam cor amarelada em água no bairro Mucuri Crédito: Internauta

Vários bairros de Cariacica têm enfrentado já há uma semana interrupções no abastecimento . O problema é relatado por moradores de pelo menos três bairros de Cariacica e dois de Viana. E aqueles que recebem a água em casa contam que ela vem barrenta e da cor amarela.

"Quem se sentir lesado pode procurar os escritórios de atendimento da Cesan, que é concedido um crédito na próxima conta para cobrir esses prejuízos que o cliente teve. A pessoa leva os documentos, a conta, é aberto um processo para avaliar e é feito um reembolso", explicou o gerente da Cesan em entrevista à CBN Vitória.

O gerente explicou que houve a interrupção do fornecimento de água para limpeza de parte de uma bomba do sistema Jucu, que abastece municípios como Viana e Cariacica. A sujeira foi causada por uma chuva na cabeceira do Rio Jucu, que transportou materiais.

O fornecimento foi retomado, mas casas que ficam em locais mais altos ainda devem demorar algumas horas para ter o serviço restabelecido, segundo o gerente da Cesan. Ele afirmou ainda que o morador pode também pedir pelo número 115 a presença de um caminhão-pipa para ajudar no abastecimento.

Moradores informaram que a água voltou em alguns bairros, mas ainda de forma precária e com a cor amarelada. A recepcionista Stefanny Kethelyn, que mora em Santa Bárbara, contou a água voltou, mas apenas em parte da casa e com uma qualidade muito ruim.

Ela tem que comprar marmita no cartão de crédito por falta de água adequada para cozinhar. "Voltou, mas voltou barrenta e só na torneira do banheiro. Ainda não é suficiente para cozinhar", lamentou.

Outra moradora de Cariacica, a Amanda Pereira Luz, de Mucuri, diz que o bairro enfrenta essa instabilidade no abastecimento desde o dia 26 de janeiro. Nesta quinta-feira (4), a água voltou, mas barrenta. Ela mandou foto de como as roupas da família ficam manchadas quando ela usa a água para lavar as peças. "Está bem barrenta. Boto a água em um balde branco e quando jogo a água fora, o balde fica com barro. As roupas mancham quando a gente lava", relatou.