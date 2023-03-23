Após caranguejo no aeroporto, cão 'furta' fraldas em farmácia no ES

As imagens mostram que o "furto" foi impedido pelo funcionário, que percebeu a situação. A gravação mostra a cachorrinha com o pacote de fraldas na boca passando devagar para não ser percebida por ninguém. A sócia proprietária da farmácia, Simone Matos, conta que o estabelecimento fica no Centro de Castelo. Ela achou a situação engraçada e disse que ficou surpresa com a atitude do animal.

"Se não tivesse câmera, ninguém ia acreditar. Foi muito engraçado. Meu filho atendia um cliente no balcão. Ela entrou devagar, foi lá no cantinho e pegou o pacote de fraldas. Assim que o cliente sai, ele aproveita e também vai embora" Simone Matos - Sócia proprietária da farmácia

Simone conta que o filho dela pediu para a cadelinha soltar o pacote de fraldas. O animal obedeceu e, em seguida, deixou o local. “Ela é um animal de rua e percorre o Centro de Castelo. Depois do caso, que ocorreu na última terça (21) àtarde, não vimos mais ela”, contou.