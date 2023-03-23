Após caranguejo no aeroporto, cão 'furta' fraldas em farmácia no ES

Esta semana está sendo marcada por cenas inusitadas envolvendo animais. No mesmo dia em que um caranguejo (guaiamum) invadiu a pista do Aeroporto de Vitória, levando um avião a arremeter, outra situação curiosa foi flagrada pela câmera de segurança de uma farmácia de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (21). Uma cadela em situação rua entrou no estabelecimento, enquanto uma pessoa do caixa atendia um cliente, pegou um pacote de fraldas com a boca e deixou o local levando o produto.
As imagens mostram que o "furto" foi impedido pelo funcionário, que percebeu a situação. A gravação mostra a cachorrinha com o pacote de fraldas na boca passando devagar para não ser percebida por ninguém. A sócia proprietária da farmácia, Simone Matos, conta que o estabelecimento fica no Centro de Castelo. Ela achou a situação engraçada e disse que ficou surpresa com a atitude do animal.
"Se não tivesse câmera, ninguém ia acreditar. Foi muito engraçado. Meu filho atendia um cliente no balcão. Ela entrou devagar, foi lá no cantinho e pegou o pacote de fraldas. Assim que o cliente sai, ele aproveita e também vai embora"
Simone conta que o filho dela pediu para a cadelinha soltar o pacote de fraldas. O animal obedeceu e, em seguida, deixou o local. “Ela é um animal de rua e percorre o Centro de Castelo. Depois do caso, que ocorreu na última terça (21) àtarde, não vimos mais ela”, contou.
A sócia proprietária da farmácia conta que não foi a primeira vez que uma cachorrinha entra no estabelecimento. Segundo ela, por conta do calor, outra cadelinha também entra no local, para aproveitar o "fresquinho" do ar-condicionado. "Mas ela nunca levou nenhum produto", brincou Simone.