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Deu a louca nos bichos

Após caranguejo no aeroporto, cão 'furta' fraldas em farmácia no ES

Câmera flagrou uma cadelinha saindo de uma farmácia com pacote de fraldas na boca em Castelo, na terça-feira (21) – mesmo dia em que um caranguejo na pista fez avião arremeter em Vitória

Publicado em 23 de Março de 2023 às 12:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mar 2023 às 12:14
Esta semana está sendo marcada por cenas inusitadas envolvendo animais. No mesmo dia em que um caranguejo (guaiamum) invadiu a pista do Aeroporto de Vitória, levando um avião a arremeter, outra situação curiosa foi flagrada pela câmera de segurança de uma farmácia de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (21). Uma cadela em situação rua entrou no estabelecimento, enquanto uma pessoa do caixa atendia um cliente, pegou um pacote de fraldas com a boca e deixou o local levando o produto.
As imagens mostram que o "furto" foi impedido pelo funcionário, que percebeu a situação. A gravação mostra a cachorrinha com o pacote de fraldas na boca passando devagar para não ser percebida por ninguém. A sócia proprietária da farmácia, Simone Matos, conta que o estabelecimento fica no Centro de Castelo. Ela achou a situação engraçada e disse que ficou surpresa com a atitude do animal.
"Se não tivesse câmera, ninguém ia acreditar. Foi muito engraçado. Meu filho atendia um cliente no balcão. Ela entrou devagar, foi lá no cantinho e pegou o pacote de fraldas. Assim que o cliente sai, ele aproveita e também vai embora"
Simone Matos - Sócia proprietária da farmácia
Simone conta que o filho dela pediu para a cadelinha soltar o pacote de fraldas. O animal obedeceu e, em seguida, deixou o local. “Ela é um animal de rua e percorre o Centro de Castelo. Depois do caso, que ocorreu na última terça (21) àtarde, não vimos mais ela”, contou.
A sócia proprietária da farmácia conta que não foi a primeira vez que uma cachorrinha entra no estabelecimento. Segundo ela, por conta do calor, outra cadelinha também entra no local, para aproveitar o "fresquinho" do ar-condicionado. "Mas ela nunca levou nenhum produto", brincou Simone.

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