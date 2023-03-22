"Na hora deu um gelo, depois rimos", diz passageira do "voo do caranguejo"

Guaiamum encontrado na pista de pouso do Aeroporto de Vitória paralisou as operações em cerca de 10 minutos Crédito: Leitor | A Gazeta

"A princípio, ele fez o procedimento padrão de iniciar o pouso, só que logo em seguida a aeromoça veio informar que o pouso tinha sido cancelado, não explicou o motivo. Deu aquele frio na barriga, pensamos: 'Ai, meu Deus, o que aconteceu?' Só que logo em seguida o piloto falou: gente, difícil acreditar, mas o pouso foi cancelado por conta de caranguejos na pista. Todo mundo riu, sem acreditar, foi inusitado. Na hora deu aquele gelo por não sabermos o motivo, mas logo ele informou e aí foi risada, todo mundo riu", disse Ana em entrevista à CBN Vitória.

Agora, ela não vai mais esquecer do dia em que um caranguejo fez um avião mudar a rota. "Fica uma história inusitada para contar", disse.

Relembre o caso

Por volta das 23h, o comandante da aeronave da GOL, voo G32094, reportou a presença de "muitos deles" na pista. O fato para lá de inusitado teria sido reportado à torre de comando por outro piloto de uma aeronave que desceu momentos antes e avistou o crustáceo. A gravação do áudio foi feita por um passageiro enquanto a aeronave realizava a manobra de arremetida e reaproximação.

"Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista (risos), acredite se quiser", disse o comandante.

Ele diz ainda que a torre de controle obrigou a aeronave a arremeter para que uma equipe do aeroporto fizesse uma vistoria no local e o recolhimento dos animais. "Então daqui a 10 a 15 minutos receberemos autorização para prosseguir no pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivo alheio a todos da tripulação, espero contar com a sua compreensão. Quando tiver o horário de pouso, retornarei com mais informações. Pela atenção, obrigado."

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria do Aeroporto de Vitória confirmou o fato, mas explicou que não foram vários, e sim apenas um caranguejo.

"A Zurich Airport Brasil informa que foi verificada a presença de 1 caranguejo na pista. A equipe de fauna do aeroporto foi acionada. Este é o procedimento padrão previsto para esses casos. Logo após a retirada do animal, as operações seguiram regularmente. A aeronave do vídeo pousou cerca de 10 minutos depois do speech do comandante, que não retratou a realidade da situação. Ocorrência por volta de 23h10 de segunda-feira", comunicou a empresa.

Na manhã desta quarta-feira (22), a assessoria da GOL respondeu, em nota, a reportagem de A Gazeta e informou que o piloto agiu conforme as recomendações de segurança da companhia aérea para situações que envolvam a presença de animais na pista quando na aproximação.

Por que o animal na pista oferece risco?

CBN Vitória, Marcos Nacif, que é certificado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), Na avaliação do gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nacif, a mudança na rota, que significou mais tempo no ar, foi uma medida "preventiva, acertada e pontual". Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da, Marcos Nacif, que é certificado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), pontuou que os animais oferecem riscos e podem até causar acidentes caso estejam na pista no momento da chegada de um avião

"Foi uma medida preventiva, acertada e pontual. Mas é uma coisa inusitada, raríssima, inacreditável. Não sei se há precedentes na aviação de caranguejos na pista", disse Nacif.

Para Marcos Nacif, é comum e esperado que, em casos como esse, o piloto reporte o problema à torre de controle e receba alguma recomendação. Neste caso, o pedido foi que o piloto esperasse 10 ou 15 minutos até que houvesse uma vistoria na pista.