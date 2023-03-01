Passageiros dormem no Aeroporto de Vitória após pouso desviado para o ES

Um voo que saiu de Salvador, na Bahia , com destino ao Rio de Janeiro, precisou ser desviado para o Aeroporto de Vitória , após o avião não conseguir pousar na capital fluminense por conta da instabilidade climática, na noite dessa terça-feira (28), e só conseguiram chegar ao destino na manhã desta quarta-feira (1).

O voo G3 2097 da GOL, teve de alternar para Vitória após não conseguir pousar no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Flight Radar 24h

Os passageiros do voo alegam que durante o período que ficaram na Capital do Espírito Santo, a GOL, empresa aérea responsável pelo serviço, não ofereceu acomodação ou alimentação, e muitos acabaram dormindo no próprio saguão do aeroporto.

O voo saiu de Salvador/Bahia, por volta de 19h50, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Na aproximação, já no Rio, a aeronave não conseguiu pousar em razão de falta de condições climáticas.

De acordo com alguns passageiros, o piloto chegou a tentar pousar, mas não sendo possível, ele informou que seguiria para o aeroporto de Vitória, onde desceu perto das 22h40.

Em Vitória, os passageiros foram informados que seriam alocados em outro voo, que sairia nesta quarta-feira (1).

“Eles propuseram ficarmos no avião aguardando outra tripulação, que estava prevista para chegar 23h50, para o mesmo avião seguir para o Rio. Pessoal reclamou porque estava calor, e haviam criança e idosos. Então pediram para descer e esperar no saguão”, contou um passageiro, que não quis se identificar.

Após aguardarem por duas horas e sem resolução, uma funcionária apareceu e informou que, na verdade, o avião sairia às 11 horas desta quarta e que poderiam seguir para um hotel, pois a empresa faria o ressarcimento.

“Alguns passageiros não tinham condições de ir a um hotel e depois pedir reembolso. Muita gente passou a noite no aeroporto, inclusive idosos. Eu fui ao hotel, voltei às 9h20, conforme orientado pela empresa e não tinha voo. Questionamos sobre a proposta dada na noite anterior. Até que uma funcionária apareceu e disse que às 11h20 o mesmo avião retornaria com a gente, o que aconteceu”, disse o passageiro.

Outro lado

Em nota, a GOL informou que em razão das condições meteorológicas adversas no Rio de Janeiro, o voo G3 2097, que saiu de Salvador (SSA) na terça-feira (28) às 19h40 com destino ao aeroporto de Santos Dumont foi alternado para Vitória.

Alguns passageiros dormiram no saguão do Aeroporto de Vitória após não conseguirem acomodação Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação

"O aeroporto carioca seguiu impraticável e, com o tempo de voo regulamentar da tripulação ser ultrapassado, não foi possível realizar o voo na terça-feira. Devido abaixa oferta de quartos de hotel na cidade, os clientes foram orientados a realizar suas acomodações e solicitarem reembolso para a Companhia. Outras facilidades previstas em lei foram oferecidas. O voo foi programado para a manhã desta quarta-feira e decolou às 11h11", escreveu em nota.