Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Destino inesperado

Passageiros dormem no Aeroporto de Vitória após pouso desviado para o ES

Voo que saiu de Salvador (BA) para o Rio de Janeiro, mas precisou alternar para Vitória devido ao mau tempo na capital fluminense na noite desta terça (28); cia aérea alegou poucas acomodações disponíveis

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:35
Um voo que saiu de Salvador, na Bahia, com destino ao Rio de Janeiro, precisou ser desviado para o Aeroporto de Vitória, após o avião não conseguir pousar na capital fluminense por conta da instabilidade climática, na noite dessa terça-feira (28), e só conseguiram chegar ao destino na manhã desta quarta-feira (1).
Voo
O voo G3 2097 da GOL, teve de alternar para Vitória após não conseguir pousar no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Flight Radar 24h
Os passageiros do voo alegam que durante o período que ficaram na Capital do Espírito Santo, a GOL, empresa aérea responsável pelo serviço, não ofereceu acomodação ou alimentação, e muitos acabaram dormindo no próprio saguão do aeroporto.  
O voo saiu de Salvador/Bahia, por volta de 19h50, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Na aproximação, já no Rio, a aeronave não conseguiu pousar em razão de falta de condições climáticas.

Veja Também

Avião farejador dos EUA que passou pelo litoral do ES foi reabastecido no ar

"Avião farejador" dos EUA sobrevoa litoral do ES; entenda a função dele

Voo barulhento da meia-noite está com os dias contados no ES?

De acordo com alguns passageiros, o piloto chegou a tentar pousar, mas não sendo possível, ele informou que seguiria para o aeroporto de Vitória, onde desceu perto das 22h40.
Em Vitória, os passageiros foram informados que seriam alocados em outro voo, que sairia nesta quarta-feira (1).
“Eles propuseram ficarmos no avião aguardando outra tripulação, que estava prevista para chegar 23h50, para o mesmo avião seguir para o Rio. Pessoal reclamou porque estava calor, e haviam criança e idosos. Então pediram para descer e esperar no saguão”, contou um passageiro, que não quis se identificar.
Após aguardarem por duas horas e sem resolução, uma funcionária apareceu e informou que, na verdade, o avião sairia às 11 horas desta quarta e que poderiam seguir para um hotel, pois a empresa faria o ressarcimento.
“Alguns passageiros não tinham condições de ir a um hotel e depois pedir reembolso. Muita gente passou a noite no aeroporto, inclusive idosos. Eu fui ao hotel, voltei às 9h20, conforme orientado pela empresa e não tinha voo. Questionamos sobre a proposta dada na noite anterior. Até que uma funcionária apareceu e disse que às 11h20 o mesmo avião retornaria com a gente, o que aconteceu”, disse o passageiro.

Outro lado

Em nota, a GOL informou que em razão das condições meteorológicas adversas no Rio de Janeiro, o voo G3 2097, que saiu de Salvador (SSA) na terça-feira (28) às 19h40 com destino ao aeroporto de Santos Dumont foi alternado para Vitória.
Fachada do Aeroporto de Vitória
Alguns passageiros dormiram no saguão do Aeroporto de Vitória após não conseguirem acomodação Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
"O aeroporto carioca seguiu impraticável e, com o tempo de voo regulamentar da tripulação ser ultrapassado, não foi possível realizar o voo na terça-feira. Devido abaixa oferta de quartos de hotel na cidade, os clientes foram orientados a realizar suas acomodações e solicitarem reembolso para a Companhia. Outras facilidades previstas em lei foram oferecidas. O voo foi programado para a manhã desta quarta-feira e decolou às 11h11", escreveu em nota.
A Companhia ainda reiterou que as ações referentes ao voo desde a noite de terça-feira (28) foram tomadas com foco na segurança. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Rio de Janeiro Vitória (ES) Salvador (BA)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados