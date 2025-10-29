Sem custos

Megaoperação no Rio: Águia Branca libera remarcação de viagens de ônibus

Medida visa a atender passageiros que ficaram receosos em viajar para a cidade carioca em meio ao caos que se instaurou durante a ação policial de terça-feira (28)

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:36

Polícia fez megaoperação no Complexo da Penha e no Alemão, Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

A operação mais letal da história do Rio de Janeiro (RJ), que levou à morte de mais de 120 pessoas até o momento e ao fechamento de diversas vias pelo tráfico em retaliação à ação policial, fez a Viação Águia Branca disponibilizar a remarcação gratuita para os passageiros que desistiram de viajar entre o Espírito Santo e o estado carioca na terça-feira (28).

A medida também vale para esta quarta-feira (29), desde que haja vaga disponível em outros veículos. Segundo a viação, passageiros do Espírito Santo que tinham como destino o Rio de Janeiro e aqueles que tinham como origem a cidade carioca podem solicitar a remarcação sem custos.

VEJA TAMBÉM | Traficante do Espírito Santo foi morto durante megaoperação

A empresa informou que não houve nenhum cancelamento das viagens que saem de Vitória com destino ao Rio de Janeiro até esta quarta-feira (29) e destacou que as operações seguem normalmente. Mas ao menos cinco viagens que sairiam da Barra da Tijuca, Duque de Caxias, Bangu e Nova Iguaçu com destino a São Paulo foram suspensas na noite de terça-feira (28).

Outra empresa que atua na linha Vitória x Rio de Janeiro é a Itapemirim, operada pela Suzantur, que também foi impactada. Duas viagens saíram do Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) com atraso. A companhia informou que as operações seguem dentro da normalidade e não há previsões de mudança até o momento.

