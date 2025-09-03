Home
Aeroporto de Vitória vai ter ao menos 100 voos extras na alta temporada

Reforço de aeronaves vai ocorrer entre os meses de dezembro e fevereiro, no período de férias e do verão; veja destinos

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:28

Com a proximidade da alta temporada e do período de férias, as companhias aéreas já preparam reforço na malha aérea para atender o aumento na demanda por passageiros nessa época. 

Só a Azul, por exemplo, informou que vai operar 100 voos extras de/para Vitória durante o período de alta temporada de verão, entre os dias 13 de dezembro e 1º de fevereiro de 2026.

Ao todo, segundo a companhia, serão ofertados 12,8 mil assentos, entre chegadas e partidas, entre a capital capixaba e os dois principais hubs da companhia, Viracopos, em Campinas, São Paulo, e Confins, em Minas Gerais, de onde os clientes poderão se conectar a destinos nacionais e internacionais.

Na alta temporada, em todo o país, a Azul vai oferecer, ao todo, 3,6 mil voos extras, em um total de mais de 520 mil assentos adicionais.

A expectativa é de que a oferta de voos extras durante o período do verão aumente, mas a Gol e a Latam ainda não anunciaram o reforço da malha aérea no período. 

