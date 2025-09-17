A Gazeta - Agora

Aeroporto de Vitória terá mais de 300 voos extras da Gol no verão

Publicado em 17/09/2025 às 12h43
Gol anuncia aumento no número de voos no Aeroporto de Vitória para o verão Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gol anunciou que a malha aérea de verão, de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, vai trazer uma oferta de 65 mil voos e 12 milhões de assentos disponíveis — a maior da história da companhia, segundo informações da empresa. E a medida vai contemplar o Espírito Santo, com o aumento das operações de pousos e decolagens no Aeroporto de Vitória. Ao todo, serão 344 voos extras. Veja abaixo o que está previsto:

  • Vitória x Galeão (RJ): aumento de 6,8% de pousos e decolagens (saindo de 794 para 848 operações) e de 7,1% na oferta de assentos;
  • Vitória x Brasília (DF): aumento de cerca de 120% de pousos e decolagens (sai de 80 para 180 operações) e de 128% na oferta de assentos;
  • Vitória x Guarulhos (SP): aumento de cerca de 55% de pousos e decolagens (sai de 340 voos para 530 operações), com 56% de aumento na oferta de assentos.

Em relação à rota Vitória x Salvador, a Gol reduziu a oferta em 24% na oferta para a próxima alta temporada. A companhia justificou que a decisão foi estratégica, para fortalecer a ligação do Espírito Santo com aeroportos de outras regiões, como o de Brasília, de onde é possível viajar para o Norte do Brasil; o da Flórida, nos Estados Unidos; o Galeão, de onde é possível ir para outras localidades do Sul e Sudeste brasileiro; e os terminais de Guarulhos e Congonhas, que fazem conexão com mercados regionais e internacionais.

No início do mês, a Azul também já havia anunciado o aumento na quantidade de voos na Capital.  A companhia vai operar 100 voos extras de/para Vitória durante a alta temporada de verão, entre os dias 13 de dezembro e 1º de fevereiro de 2026.

