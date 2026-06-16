Move Brasil: saiba quais carros taxistas e motoristas de aplicativo vão ter crédito e juros menores para financiar

O mercado automotivo já está vendo os resultados do programa Move Brasil, do governo federal, que oferece R$ 30 bilhões em crédito para motoristas de táxi e aplicativos financiarem a compra de carros novos a juros mais baixos. Ao todo, 42 modelos de 14 montadoras diferentes estão entre os carros que podem ser financiados por meio da iniciativa.
As condições favoráveis de financiamento valem para carros novos de até R$ 150 mil que atendam aos critérios de sustentabilidade de montadoras habilitadas no Programa Mover. Com isso, a lista de carros inclusos no Move Brasil inclui modelos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol. Na esteira do programa, algumas montadoras também estão dando descontos nos modelos.
Veja a lista completa de modelos que podem ser financiados por meio do programa:
- BYD: Dolphin e Dolphin Mini;
- Chevrolet: Montana, Onix, Onix Plus, Sonic, Spark EUV, Spin e Tracker;
- GWM: Ora 03;
- Honda: City hatch, City sedan, HR-V e WR-V;
- Hyundai: Creta, HB20 e HB20S;
- Nissan: Kait, Kicks e Versa;
- Geely: EX2;
- Renault: Duster, Kardian e Kwid;
- Citroën: Aircross, Basalt e C3;
- Fiat: Argo, Cronos, Fastback, Mobi e Pulse;
- Jeep: Compass e Renegade;
- Peugeot: 208 e 2008;
- Toyota: Yaris Cross;
- Volkswagen: Polo, Saveiro, T-Cross, Tera e Virtus.
Como funciona o programa?
O Programa Move Brasil Táxi e Aplicativos tem como objetivo facilitar a renovação da frota nacional de carros para transporte de passageiros, oferecendo uma linha de financiamento voltada para a aquisição de automóveis novos e sustentáveis. As condições incluem crédito facilitado, juros reduzidos e prazos estendidos.
Podem participar do programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas neste período, na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade.
Para participar do programa, o motorista deve se cadastrar por meio da plataforma gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis após o cadastro, o motorista é informado se atende ou não aos requisitos para participar, mas vale destacar que a aprovação ainda não garante acesso à linha de financiamento, uma vez que ainda está sujeito à análise de crédito dos bancos.
A partir de 19 de junho, os motoristas que receberem a confirmação de participação no programa podem procurar bancos para análise de crédito e contratação do financiamento.
Além de motoristas de táxi e aplicativos, o Programa Move Brasil também tem modalidades voltadas para entregadores e motoapp, caminhões e ônibus e máquinas agrícolas.
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