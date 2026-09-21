A nova e implacável tática russa contra moradores da capital da Ucrânia

Como Nadia não consegue sair da cama, ela e sua filha Olha não têm como ir para um abrigo, por mais grave que seja o ataque. Assim que soa o alerta de ataque aéreo, Olha cobre a mãe com um cobertor, encaixa um colchão na janela e depois se esconde dentro de um guarda-roupa, onde fica protegida do exterior por duas paredes.