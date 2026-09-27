Influenciadora se fantasia de bombom para correr as Dez Milhas Garoto

Uma das influenciadoras de corrida mais populares do país, Julia Sette, que tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, veio ao Espírito Santo para participar da 35ª edição das Dez Milhas Garoto e escolheu, como costuma fazer, uma forma inusitada de encarar os 16,1 quilômetros da prova neste domingo (27): com uma fantasia de bombom.
A caracterização combinava com o destino da corrida. A largada ocorreu às 6h, na Praia de Camburi, em Vitória, e os participantes seguiram até a Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.
Além da distância, Julia precisou enfrentar o forte calor usando a fantasia. Depois da prova, ela compartilhou a experiência com os seguidores e comparou a sensação a “correr dentro de uma sauna”.
E o calor não foi o único imprevisto durante o caminho. No meio do percurso, um cachorro chegou a tirar uma parte da fantasia usada pela influenciadora com uma mordida. O episódio também foi registrado e compartilhado por Julia nas redes sociais. Apesar dos perrengues, ela seguiu na prova com a fantasia.
Durante todo o percurso, ela foi reconhecida e abordada com carinho pelos participantes da prova. Ela já havia participado da corrida em 2025 e incluído a prova numa lista de preferidas no fim daquele ano.
Julia produz conteúdo sobre corrida e compartilha nas redes sociais a rotina no esporte e a participação em provas. Com mais de 400 mil seguidores, a corredora também mostrou no seu perfil como foi a passagem pelo Espírito Santo para participar das Dez Milhas.
A tradicional corrida Dez Milhas Garoto foi marcada pela participação de corredores de diferentes níveis e com diferentes histórias. Englobando atletas de alta performance, corredores casuais e fantasiados, a prova aconteceu debaixo de um sol forte, com calor notável.
Entre os participantes da categoria de elite, a brasileira Núbia de Oliveira foi campeã pelo segundo ano consecutivo entre as mulheres, enquanto Nicolas Kiptoo venceu no masculino. O segundo colocado foi o brasileiro Giovani dos Santos, com diferença de 17 segundos para o primeiro colocado.