Influenciadora se fantasia de bombom para correr as Dez Milhas Garoto

Uma das influenciadoras de corrida mais populares do país, Julia Sette, que tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, veio ao Espírito Santo para participar da 35ª edição das Dez Milhas Garoto e escolheu, como costuma fazer, uma forma inusitada de encarar os 16,1 quilômetros da prova neste domingo (27): com uma fantasia de bombom.





A caracterização combinava com o destino da corrida. A largada ocorreu às 6h, na Praia de Camburi, em Vitória, e os participantes seguiram até a Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.





Além da distância, Julia precisou enfrentar o forte calor usando a fantasia. Depois da prova, ela compartilhou a experiência com os seguidores e comparou a sensação a “correr dentro de uma sauna”.



