É possível comer ultraprocessados e se manter saudável? O que nutricionista diz sobre meu carrinho de compras

Quando mencionei isso a Van Tulleken, ele fez uma pausa. Ele acabara de me mostrar o alto teor de açúcar de vários cereais matinais, enquanto segurava uma caixa vazia de um cereal muito açucarado e com sabor de chocolate. Senti uma pontada de culpa, sabendo que meu filho de sete anos consegue comer várias tigelas de uma só vez.