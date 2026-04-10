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Investimentos

Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES

Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo abriu conversas com uma montadora de automóveis e outra especializada em motos

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 17:31

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 abr 2026 às 17:31
Linha de montagem automotiva
Linha de montagem automotiva: Espírito Santo tem interesse em atrair mais montadoras Crédito: Freepik
Depois de anunciar em fevereiro um acordo com a chinesa GWM (Great Wall Motors) para a instalação de uma indústria de veículos em Aracruz, o Espírito Santo está negociando a chegada de mais duas montadoras em terras capixabas. 
Conduzidas pela agência de atração de investimentos do Estado, a Nova ES, as conversas estão sendo mantidas com o grupo Caoa e a Shineray, especializada em motos. 
A movimentação para atrair o grupo Caoa vem num momento em que a empresa – com fábrica em Anápolis (GO) – busca instalar uma nova unidade para atingir a meta de produção de 200 mil veículos por ano. Atualmente, produz 160 mil unidades. O grupo fabrica carros da chinesa Chery e iniciou, no mês passado, a montagem de SUVs da Changan, também da China. 
Segundo Danilo Pescuma, diretor de Negócios da Nova ES, essa é uma das oportunidades que o time da agência vem monitorando.

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"Já iniciamos recentemente uma aproximação institucional com a empresa para apresentar as condições e os diferenciais competitivos que o Espírito Santo oferece para a atração desse projeto", afirma Pescuma.
Outro trabalho realizado pela agência de atração de investimentos é com a Shineray. Executivos da montadora chinesa visitaram recentemente o Espírito Santo, onde tiveram reunião com a Nova ES. Danilo Pescuma afirma que a equipe está atuando junto à empresa para construir possíveis modelos de operação da fabricante de motos no Estado.
"Sabemos que o Estado se apresenta naturalmente como uma alternativa muito competitiva, com a combinação de localização estratégica, estrutura logística e ambiente de negócios favorável e esses fatores que são determinantes em projetos desse porte", detalha Pescuma.
A Shineray foi uma das primeiras montadoras a disponibilizar modelos elétricos no Brasil. A empresa tem um parque fabril no Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco, com capacidade de produção de até 300 mil unidades por ano. 
Com acordo já fechado, a unidade da GWM está prevista para ser instalada na área do Parklog, em Aracruz, no Norte do Estado, e deve ter capacidade de produzir 200 mil veículos por ano, gerando 10 mil empregos. 
Com informações do Estadão.

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