ES vai ter caminhão movido a biometano para transporte de lixo

Veículos que atendem a Grande Vitória serão inicialmente abastecidos com gás natural veicular (GNV), que emite cerca de 20% a 25% menos CO2 que o diesel

Publicado em 2 de junho de 2025 às 15:55

Caminhão movido a gás natural e biometano que será apresentado em feira de logística Crédito: Divulgação/Marca Ambiental

Até o final deste ano, o Espírito Santo vai contar com o primeiro caminhão movido a biometano no Estado. Responsável por levar lixo até a central em Cariacica, o veículo, do tipo caçamba, inicialmente será abastecido com gás natural veicular (GNV), mas passará a usar biometano assim que ficar pronta a planta da energia renovável da Marca Ambiental, prevista para o segundo semestre.>

Movido a gás natural veicular, o caminhão já será capaz de emitir cerca de 20% a 25% a menos CO2 que o diesel, o que reduz a liberação de material particulado. A novidade será apresentada entre terça (3) e quinta-feira (5), na Modal Expo, evento do segmento de logística, que ocorrerá no Pavilhão de Carapina, na Serra. >

Segundo a Marca Ambiental, a iniciativa logística está alinhada aos planos de descarbonização do Espírito Santo. Com a introdução do caminhão movido a combustíveis alternativos, a empresa inova no cenário capixaba e também estabelece um novo modelo para o transporte de resíduos. >

O biometano é um gás renovável que substitui o gás natural fóssil e contribui para a descarbonização e redução de emissões, com aplicações em veículos e indústrias.>

Diogo Ribeiro, diretor de energias renováveis da Marca Ambiental, explica que, futuramente, a empresa planeja renovar 100% de sua frota, substituindo os combustíveis tradicionais por alternativas mais limpas. >

"Começaremos operando com GNV, um combustível mais limpo que o diesel. Mas nossa meta é rodar com biometano, produzido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de resíduos orgânicos, até o fim deste ano. Essa tecnologia reduzirá custos ambientais e posicionará o Espírito Santo de forma competitiva também no segmento logístico e ambiental. Já o biometano unirá a gestão de resíduos, a geração de energia renovável e a descarbonização, podendo reduzir em até 90% as emissões de CO2 equivalentes, comparado ao diesel", adiantou.>

Os caminhões que serão movidos a biometano são os do tipo caçamba, que têm capacidade maior de armazenar volume de resíduo em relação ao caminhão de lixo comum que circula nas ruas e avenidas das cidades. >

Segundo a Marca Ambiental, esse veículo é responsável por pegar os resíduos das unidades de transbordo, como a Central de Serviços de Vitória, que fica no bairro Resistência, por exemplo. E de lá, o material é levado para a Central de Valorização de Resíduos, em Cariacica.>

O diretor também destaca um benefício importante que vai além da sustentabilidade ambiental: "Uma situação que as pessoas nem sempre se dão conta é o impacto do ruído. Caminhões a diesel emitem mais ruído, e isso afeta muito a qualidade de vida urbana, principalmente nas operações noturnas ou em áreas residenciais. Os caminhões que lançaremos, seja com GNV ou biometano, têm o diferencial de serem mais silenciosos. Isso significa menos poluição sonora e mais tranquilidade para a comunidade. Um benefício direto para quem vive e trabalha perto das principais rotas", conclui Ribeiro.>

