Empresas do ES fecham acordo para injetar biometano na rede de gás

Parceria entre governo do Estado, ES Gás e Marca Ambiental será formalizada na terça-feira (13), com a assinatura do contrato de fornecimento de biometano para a rede de gás

Publicado em 12 de maio de 2025 às 17:43

Usina de biometano nos EUA que será referência para planta no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Marca Ambiental

Um novo acordo firmado entre empresas capixabas e o governo do Espírito Santo marca mais um passo do Estado rumo à descarbonização. A iniciativa vai permitir, pela primeira vez, a injeção de biometano – combustível renovável produzido a partir de resíduos orgânicos – diretamente na rede de distribuição de gás natural.>

A assinatura do contrato de fornecimento de biometano para a rede de gás entre o governo do Estado, a ES Gás e a Marca Ambiental será feita na tarde de terça-feira (13), no Palácio Anchieta, em Vitória. O contrato assinado viabilizará o primeiro ponto de injeção de biometano na rede de distribuição de gás canalizado do Espírito Santo. Assim, parte do combustível distribuído será de origem limpa e sustentável.>

A previsão é que o início do fornecimento do biometano na rede de gás ocorra até o final deste ano, a partir de novembro. Esse é o prazo previsto para o término das obras da usina de biometano que está sendo construída na Marca Ambiental, em Cariacica. >

Para a construção da usina de biometano o investimento foi de R$ 70 milhões. A planta terá capacidade de 30 mil normal metro cúbico por hora (Nm³/h), mas o contrato para injeção da rede de gás é de metade da capacidade, ou seja, de 15 mil Nm³.>

A Marca Ambiental, empresa especializada em gestão de resíduos, informou que está em fase avançada de construção de sua usina de biometano, localizada em Cariacica. A planta transformará resíduos orgânicos em energia renovável, contribuindo diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa e fomentando a economia circular. >

“Esse contrato marca o compromisso da ES Gás em impulsionar a diversificação energética no Espírito Santo, contribuindo para uma matriz energética estável e cada vez mais limpa. A distribuição do biometano reforça o uso de fontes renováveis e de baixa emissão de carbono e se alinha ao compromisso de descarbonização da ES Gás e do Espírito Santo”, destacou Fabio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás.>

Mais impactos

Segundo a Marca Ambiental, além do impacto ambiental, o projeto gera empregos, movimenta a economia local e posiciona o Espírito Santo como referência em energia renovável. O empreendimento está alinhado à Política Estadual de Biometano, que estimula a produção e a comercialização do combustível no Estado.>

"Estamos otimistas com essa parceria, que potencializa a distribuição do biometano e viabiliza um projeto inovador, colocando o Espírito Santo na vanguarda da economia sustentável. A construção da primeira usina de biometano em nossas instalações, onde já opera uma termelétrica a biogás, representa um marco para o Estado. Com os incentivos no Espírito Santo, conseguimos avançar na competitividade desse combustível limpo e garantir que chegue à população com valores acessíveis", ressalta Diogo Ribeiro, diretor de energias renováveis da Marca Ambiental e Grupo Marca.>

Já o governador em exercício do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destaca os avanços com a medida. "Em pouco tempo que colocamos o ES Mais+Gás de pé, um programa com esforços coletivos, alguns bons resultados foram registrados rapidamente. Redução da tarifa do gás natural, diminuição do preço do combustível nos postos, referência e liderança nas negociações do mercado livre e agora esse marco do biometano. Com foco e ações efetivas os resultados práticos aparecem. Temos esse compromisso com iniciativas que incentivam e favorecem a transição energética. Inovação e parcerias estratégicas consolidando o Espírito Santo como protagonista nesse movimento”, afirma.>

