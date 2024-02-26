Gás natural canalizado: o biometano traz energia renovável para a rede Crédito: Agência Petrobras

O biometano é equivalente ao gás natural, mas com diferença na origem. Enquanto o gás natural é um combustível fóssil, normalmente associado ao petróleo, o biometano é o gás tratado com origem nos resíduos orgânicos, portanto, uma energia renovável.

De acordo com Fábio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás, dos R$ 100 milhões previstos de investimento na empresa no Espírito Santo, cerca de R$ 10 milhões serão destinados para sustentar o crescimento do consumo de gás natural no setor industrial, o que engloba também o biometano.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES negocia a construção de três usinas de biometano

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço , ressalta que a expectativa é produzir de 200 a 250 mil metros cúbicos por dia de gás a partir das três usinas de biometano planejadas, o que equivale à injeção de 10% de energia renovável ao volume de gás natural operado atualmente. Para viabilizar os investimentos, o governo também estuda uma linha de financiamento vinculada ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

"Estamos fazendo um grande esforço para incorporar três usinas de biometano à rede de gás natural. Cada um dos investimentos fica em torno de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões. Estamos conversando com os grupos e estimulando os empresários a fazer esse investimento. O gás precisa ser purificado por um processo tecnológico para depois ser conectado à rede", explica Ferraço.

Para o governador Renato Casagrande , o investimento em biometano é fundamental para lançar energia renovável na rede de distribuição. Ele destaca, ainda, que a partir deste ano o Estado conta com uma política de redução do ICMS para uso de gás natural, para tornar mais competitiva a sua utilização pelas indústrias.

"Queremos que os investimentos sejam potencializados nesta década porque, depois de 2029 e 2030, começa a ter a redução dos incentivos. Ter uma rede de distribuição de gás para a atividade econômica é fundamental", frisa.

Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Fábio Bertollo: ES Gás anuncia investimentos para 2024 Crédito: Helio Filho/Governo do ES

Corredor Azul

Outra frente de investimento prevista no Plano de Aceleração é a ampliação do consumo de GNV (gás natural veicular) em veículos leves e pesados. Além do benefício ao motorista, que conta com um combustível competitivo, a ampliação do GNV contribui, decisivamente, para a descarbonização, uma vez que diminui em 20% a emissão de CO² (gás carbônico) e 90% de materiais particulados. Para esse plano, estão previstos R$ 5,6 milhões.

Segundo a ES Gás, a empresa tem focado no desenvolvimento da infraestrutura de abastecimento (postos) em locais estratégicos nas principais rodovias do Espírito Santo, que se conectam à Região Sudeste como um todo. A empresa está preparando a estrutura desses postos para viabilizar o abastecimento rápido da frota pesada, pavimentando, assim, o caminho para os investimentos dos grandes frotistas na conversão da frota pesada. As parcerias ainda estão sendo discutidas.