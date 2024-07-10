Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comemore!

3 receitas imperdíveis para o Dia Mundial da Pizza

Saiba como preparar a redonda nas versões Frango com requeijão, Margherita e Atum com Muçarela
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 15:30

Imagem Edicase Brasil
Pizza margherita Crédito: V. Matthiesen | Shutterstock
Em 10 de julho, é comemorado mundialmente o Dia da Pizza, celebrado em homenagem à primeira vez em que o rei da Itália Umberto I e a rainha Margherita provaram esse prato, em 1889.
Na ocasião, a pizza feita por Rafaelle Esposito, em Napóles, na Itália, foi recheada com muçarela (branco), tomate (vermelho) e manjericão (verde), ingredientes que remetiam às cores da bandeira italiana, dando origem à famosa pizza margherita.
A seguir, confira como preparar essa e outras receitas deliciosas de pizzas em casa!

PIZZA MARGHERITA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de açúcar refinado
  • 1/2 colher de sopa desal​
  • 240 ml de água gelada
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 10 g de fermento biológico seco
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 400 g de muçarela ralada
  • 2 tomates cortados em rodelas e sem sementes
  • 5 colheres de sopa de molho de tomate
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Manjericão para polvilhar

Modo de preparo:

Massa: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Acrescente a água gelada, o óleo e o fermento biológico, amasse e sove a massa. Em seguida, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, disponha a massa em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e, com ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e reserve.
Recheio: em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os tomates um ao lado do outro e doure por 30 segundos cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Montagem: despeje o molho de tomate sobre a massa e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 5 minutos. Depois, distribua o queijo muçarela e os tomates sobre a pizza e polvilhe com manjericão. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

PIZZA DE ATUM COM MUÇARELA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 1 colher de chá de fermento biológico seco
  • 1 colher de sobremesa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 6 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal
  • 250 g de farinha de trigo
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Molho:
  • 1 tomate cortado ao meio e sem sementes
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Recheio: 
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 400 g de atum escorrido
  • 2 xícaras de chá de muçarela ralada

Modo de preparo:

Massa: em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar, o leite, o óleo, a água e o sal e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Molho: em um liquidificador, coloque o tomate, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata no modo pulsar para que o molho não fique muito líquido. Reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar.Junte o atum e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.
Montagem: polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra em dois discos. Transfira as pizzas para duas assadeiras untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Espalhe o molho de tomate sobre elas e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 5 minutos. Após, distribua o recheio nos dois discos, cubra com muçarela e leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pizza de frango com requeijão cremoso  Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

PIZZA DE FRANGO COM REQUEIJÃO CREMOSO

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 colheres de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sobremesa de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento biológico em pó
  • 1 colher de café de sal
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de água
  • 150 ml de leite
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 ml de requeijão cremoso

Modo de preparo:

Massa: em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Sove a massa por alguns minutos, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 10 minutos. Reserve.
Montagem: espalhe o molho de tomate sobre a massa, cubra com o frango desfiado e decore com o requeijão cremoso. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

10 restaurantes do ES com promoção no Dia da Pizza; veja lista

Festival em Vitória terá promoção de pizza e bebida por R$ 49,90

Uma entrevista com a pizza Margherita III, direto de Nápoles

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Pizza Dia Mundial da Pizza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados