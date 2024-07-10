3 receitas imperdíveis para o Dia Mundial da Pizza

Em 10 de julho, é comemorado mundialmente o Dia da Pizza, celebrado em homenagem à primeira vez em que o rei da Itália Umberto I e a rainha Margherita provaram esse prato, em 1889.
Na ocasião, a pizza feita por Rafaelle Esposito, em Napóles, na Itália, foi recheada com muçarela (branco), tomate (vermelho) e manjericão (verde), ingredientes que remetiam às cores da bandeira italiana, dando origem à famosa pizza margherita.
A seguir, confira como preparar essa e outras receitas deliciosas de pizzas em casa!
PIZZA MARGHERITA
Ingredientes:
- Massa:
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de açúcar refinado
- 1/2 colher de sopa desal
- 240 ml de água gelada
- 1 colher de sopa de óleo
- 10 g de fermento biológico seco
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Recheio:
- 400 g de muçarela ralada
- 2 tomates cortados em rodelas e sem sementes
- 5 colheres de sopa de molho de tomate
- 3 colheres de sopa de azeite
- Manjericão para polvilhar
Modo de preparo:
Massa: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Acrescente a água gelada, o óleo e o fermento biológico, amasse e sove a massa. Em seguida, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, disponha a massa em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e, com ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e reserve.
Recheio: em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os tomates um ao lado do outro e doure por 30 segundos cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Montagem: despeje o molho de tomate sobre a massa e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 5 minutos. Depois, distribua o queijo muçarela e os tomates sobre a pizza e polvilhe com manjericão. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.
PIZZA DE ATUM COM MUÇARELA
Ingredientes:
- Massa:
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 1 colher de sobremesa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1 colher de sopa de óleo
- 6 colheres de sopa de água
- 1 pitada de sal
- 250 g de farinha de trigo
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Molho:
- 1 tomate cortado ao meio e sem sementes
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Recheio:
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 400 g de atum escorrido
- 2 xícaras de chá de muçarela ralada
Modo de preparo:
Massa: em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar, o leite, o óleo, a água e o sal e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Molho: em um liquidificador, coloque o tomate, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata no modo pulsar para que o molho não fique muito líquido. Reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar.Junte o atum e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.
Montagem: polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra em dois discos. Transfira as pizzas para duas assadeiras untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Espalhe o molho de tomate sobre elas e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 5 minutos. Após, distribua o recheio nos dois discos, cubra com muçarela e leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.
PIZZA DE FRANGO COM REQUEIJÃO CREMOSO
Ingredientes:
- Massa:
- 2 colheres de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de açúcar
- 1 colher de chá de fermento biológico em pó
- 1 colher de café de sal
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de água
- 150 ml de leite
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Recheio:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 200 ml de requeijão cremoso
Modo de preparo:
Massa: em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Sove a massa por alguns minutos, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um disco. Transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 10 minutos. Reserve.
Montagem: espalhe o molho de tomate sobre a massa, cubra com o frango desfiado e decore com o requeijão cremoso. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
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