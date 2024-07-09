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10 restaurantes do ES com promoção no Dia da Pizza; veja lista

Rodízios, novos sabores e descontos de até 50% no valor do prato estão na seleção do HZ para comemorar a data, 10 de julho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 16:14

Chegou a data mais aguardada pelos apaixonados por pizza: 10 de julho, o Dia Mundial da Pizza, que serve de inspiração para os restaurantes capixabas em novos sabores e ações promocionais para celebrar um dos mais famosos ícones da cozinha italiana.
Nesta quarta-feira (10), algumas das principais casas especializadas no prato darão descontos, cortesias ou apresentarão novidades em seus cardápios.
HZ selecionou 10 endereços na Grande Vitória onde você poderá aproveitar desde rodízios, a partir de R$ 60 por pessoa, até pizzas pela metade do preço. Escolha o seu destino na lista abaixo e bom apetite!

Qual a origem do Dia da Pizza?

A data, 10 de julho, foi instituída em nosso país, onde muuuita gente é apaixonada por pizza, no ano de 1985, pelo então secretário de Turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, no encerramento de um concurso de pizzas. Algumas décadas depois, com a crescente popularização da gastronomia, o Dia Mundial da Pizza virou sinônimo de promoções e lançamentos nas pizzarias brasileiras.

1

DESCONTO NA SEGUNDA PIZZA

Até o Dia Mundial da Pizza, 10 de julho, a pizzaria delivery Forneria Original vai oferecer combos com pizzas pela metade do preço. A promoção funciona assim: ao comprar uma pizza de 50 cm de diâmetro, o cliente ganha 50% na compra de uma segunda pizza com 30cm de diâmetro. Ao comprar uma de 30, o desconto de 50% se aplica a uma segunda pizza com 20 cm. A oferta também é válida para pizzas veganas. Pedidos via iFood, aplicativo Forneria Original, site (www.forneriaoriginal.com/pedido) e pelo telefone 0800-333-5555. Entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Raphael Nogueira  

2

OPÇÕES PELA METADE DO PREÇO

Para celebrar o Dia da Pizza, a La Musa Pizzeria Napoletana dará 50% de desconto no valor de suas pizzas Margherita (que originalmente custa R$ 48) e calabresa (cujo preço regular é R$ 52). A oferta é válida apenas para consumo na pizzaria no dia 10 de julho (quarta) e não se aplica ao delivery. Rua Chapot Presvot, 425, Lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 99226-6945. FOTO: La Musa/Instagram

3

TEMPERO ARGENTINO

O restaurante La Dolina Horno vai aproveitar o Dia da Pizza para lançar novos sabores do prato e alguns drinques inéditos. Especialmente nesta quarta-feira (10), a casa vai servir Vacio a la Pizza (foto), prato composto de vacio (corte de carne bovina argentino) coberto por molho de tomate rústico, muçarela, presunto, pimentão assado e azeitona (R$ 67), acompanhado por fritas e maionese de sriracha. A pizza Honguito Calos, que leva creme de cogumelos, muçarela, farofa de bacon, mix de ervas e raspas de limão siciliano (R$ 54), está entre as novidades. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. FOTO: La Dolina/Divulgação 

4

RODÍZIO INÉDITO

Para comemorar o Dia Mundial da Pizza, a Salsa Pizzaria fará seu primeiro rodízio, contemplando todos os sabores do cardápio. Frango com catupiry, calabresa, quatro queijos, e marguerita estão entre as opções servidas à vontade por um preço fixo: R$ 60 por pessoa - o valor inclui apenas pizzas e não contempla entradas, sobremesas ou bebidas. que serão cobradas à parte. Reservas somente até 19h. Crianças de até 10 anos pagam metade do valor do rodízio. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. FOTO: Salsa Pizza/Instagram

5

PARA COMER À VONTADE

Tradicionalmente no Dia da Pizza (10/07), a forneria Don Camaleone realiza um rodízio com sabores selecionados de sua principal especialidade. Nesta quarta, o serviço começa às 17h30, incluindo todas as pizzas da casa (exceto Parma e Camarão) e custa R$ 79 por pessoa (crianças de até 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos pagam R$ 39,50). Nesse dia, não será possível fazer reserva. No delivery (iFood), as pizzas Calabresa, Portuguesa, Margherita e Catupiry com Frango terão preço único promocional: R$ 49,90 cada uma. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Vitor Jubini  

6

MARGUERITA DE CORTESIA

No dia 10 de julho, a Bontà Forno e Cucina fará uma promoção especial: a cada duas pizzas pedidas, o cliente ganhará de cortesia uma Dolce Margherita (vale também na versão vegana/foto). A oferta é limitada a duas cortesias por mesa e somente para consumo no local. O horário de funcionamento na quarta é das 18h às 22h. Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. FOTO: Bruno Coelho

7

TRIO ESPECIAL

Até 31 de julho, a Figata Pizza & Pasta, terá em suas duas unidades, localizadas em Vitória, três pizzas especiais. São elas: Parma con Alho-poró (molho de tomate, muçarela, burrata, alho-poró e crispy de Parma/R$ 69,90/foto); Brie con Frutto della Passione (molho de tomate, muçarela, lombo, brie, bacon e geleia de maracujá/R$ 79,90); e Marmelatta di Latte con Castagne (muçarela, doce de leite, cream cheese, castanha-de-caju e raspas de limão/R$ 64,90). Shopping Vitória, Enseada do Suá, e Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290). Mais informações: @figata.br. FOTO: Pedro Melo   

8

REFRIGERANTE INCLUSO

O restaurante e pizzaria Cabana do Luiz vai oferecer, no Dia Mundial da Pizza, combos de pizza + refrigerante a um valor único promocional. No dia 10 de julho (quarta), a pizza G da casa nas versões Calabresa, Marguerita, Frango ao Creme, Muçarela, Bacon ou Frango ao Cheddar, acompanhada por um refrigerante de 1,5 litro, custará R$ 69,90. Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra. (27) 3252-4883. FOTO: Cabana do Luiz/Divulgação

9

SABORES EXCLUSIVOS

A pizzaria King Kone criou três sabores exclusivamente para o Dia da Pizza: Fugazzeta com Presunto Cru (muçarela, queijo scarmoza, cebola tostada, orégano e presunto cru/R$ 52,90); Alho Assado e Pancetta (fonduta de parmesão, fior di latte, alho assado, pancetta curada e mel/R$ 50,90); e Melanzane alla Vodka (molho alla vodka, fior di latte, berinjela ao forno, manjericão e grana padano/R$ 48,90). Os sabores estarão disponíveis somente nesta quarta-feira (10/07) para consumo no local e via delivery (iFood). R. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. 

10

LANÇAMENTOS E OFERTAS

A rede Domino's Pizza lançou novidades este mês para comemorar o Dia Mundial da Pizza. Uma delas é o Chicken Roll, rolinhos de massa pan recheados com queijo e molho de tomate e cobertos com frango desfiado, maionese grill, molho chipotle, parmesão e orégano. O combo com oito unidades de chicken roll + 1 lata de refrigerante (Fanta Laranja) sai por R$ 16,90. Também é lançamento a pizza de doce de leite (com massa tradicional ou massa pan, nos tamanhos média e brotinho). Até o próximo dia 14/07, a rede dará 50% de desconto nas pizzas médias e grandes e refrigerante em dobro. Mais informações: @dominospizzabrasil.  FOTO: Domino's/Divulgação

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