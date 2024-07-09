10 restaurantes do ES com promoção no Dia da Pizza; veja lista

1

DESCONTO NA SEGUNDA PIZZA

Até o Dia Mundial da Pizza, 10 de julho, a pizzaria delivery Forneria Original vai oferecer combos com pizzas pela metade do preço. A promoção funciona assim: ao comprar uma pizza de 50 cm de diâmetro, o cliente ganha 50% na compra de uma segunda pizza com 30cm de diâmetro. Ao comprar uma de 30, o desconto de 50% se aplica a uma segunda pizza com 20 cm. A oferta também é válida para pizzas veganas. Pedidos via iFood, aplicativo Forneria Original, site (www.forneriaoriginal.com/pedido) e pelo telefone 0800-333-5555. Entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Raphael Nogueira

2

OPÇÕES PELA METADE DO PREÇO

Para celebrar o Dia da Pizza, a La Musa Pizzeria Napoletana dará 50% de desconto no valor de suas pizzas Margherita (que originalmente custa R$ 48) e calabresa (cujo preço regular é R$ 52). A oferta é válida apenas para consumo na pizzaria no dia 10 de julho (quarta) e não se aplica ao delivery. Rua Chapot Presvot, 425, Lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 99226-6945. FOTO: La Musa/Instagram

3

TEMPERO ARGENTINO

O restaurante La Dolina Horno vai aproveitar o Dia da Pizza para lançar novos sabores do prato e alguns drinques inéditos. Especialmente nesta quarta-feira (10), a casa vai servir Vacio a la Pizza (foto), prato composto de vacio (corte de carne bovina argentino) coberto por molho de tomate rústico, muçarela, presunto, pimentão assado e azeitona (R$ 67), acompanhado por fritas e maionese de sriracha. A pizza Honguito Calos, que leva creme de cogumelos, muçarela, farofa de bacon, mix de ervas e raspas de limão siciliano (R$ 54), está entre as novidades. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. FOTO: La Dolina/Divulgação

4

RODÍZIO INÉDITO

Para comemorar o Dia Mundial da Pizza, a Salsa Pizzaria fará seu primeiro rodízio, contemplando todos os sabores do cardápio. Frango com catupiry, calabresa, quatro queijos, e marguerita estão entre as opções servidas à vontade por um preço fixo: R$ 60 por pessoa - o valor inclui apenas pizzas e não contempla entradas, sobremesas ou bebidas. que serão cobradas à parte. Reservas somente até 19h. Crianças de até 10 anos pagam metade do valor do rodízio. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. FOTO: Salsa Pizza/Instagram

5

PARA COMER À VONTADE

Tradicionalmente no Dia da Pizza (10/07), a forneria Don Camaleone realiza um rodízio com sabores selecionados de sua principal especialidade. Nesta quarta, o serviço começa às 17h30, incluindo todas as pizzas da casa (exceto Parma e Camarão) e custa R$ 79 por pessoa (crianças de até 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos pagam R$ 39,50). Nesse dia, não será possível fazer reserva. No delivery (iFood), as pizzas Calabresa, Portuguesa, Margherita e Catupiry com Frango terão preço único promocional: R$ 49,90 cada uma. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Vitor Jubini

6

MARGUERITA DE CORTESIA

No dia 10 de julho, a Bontà Forno e Cucina fará uma promoção especial: a cada duas pizzas pedidas, o cliente ganhará de cortesia uma Dolce Margherita (vale também na versão vegana/foto). A oferta é limitada a duas cortesias por mesa e somente para consumo no local. O horário de funcionamento na quarta é das 18h às 22h. Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. FOTO: Bruno Coelho

7

TRIO ESPECIAL

Até 31 de julho, a Figata Pizza & Pasta, terá em suas duas unidades, localizadas em Vitória, três pizzas especiais. São elas: Parma con Alho-poró (molho de tomate, muçarela, burrata, alho-poró e crispy de Parma/R$ 69,90/foto); Brie con Frutto della Passione (molho de tomate, muçarela, lombo, brie, bacon e geleia de maracujá/R$ 79,90); e Marmelatta di Latte con Castagne (muçarela, doce de leite, cream cheese, castanha-de-caju e raspas de limão/R$ 64,90). Shopping Vitória, Enseada do Suá, e Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290). Mais informações: @figata.br. FOTO: Pedro Melo

8

REFRIGERANTE INCLUSO

O restaurante e pizzaria Cabana do Luiz vai oferecer, no Dia Mundial da Pizza, combos de pizza + refrigerante a um valor único promocional. No dia 10 de julho (quarta), a pizza G da casa nas versões Calabresa, Marguerita, Frango ao Creme, Muçarela, Bacon ou Frango ao Cheddar, acompanhada por um refrigerante de 1,5 litro, custará R$ 69,90. Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra. (27) 3252-4883. FOTO: Cabana do Luiz/Divulgação

9

SABORES EXCLUSIVOS

A pizzaria King Kone criou três sabores exclusivamente para o Dia da Pizza: Fugazzeta com Presunto Cru (muçarela, queijo scarmoza, cebola tostada, orégano e presunto cru/R$ 52,90); Alho Assado e Pancetta (fonduta de parmesão, fior di latte, alho assado, pancetta curada e mel/R$ 50,90); e Melanzane alla Vodka (molho alla vodka, fior di latte, berinjela ao forno, manjericão e grana padano/R$ 48,90). Os sabores estarão disponíveis somente nesta quarta-feira (10/07) para consumo no local e via delivery (iFood). R. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

10

LANÇAMENTOS E OFERTAS