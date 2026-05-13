Ex-servidor do Iases terá que devolver mais de R$ 380 mil por fraude em tíquete

Um ex-servidor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) foi condenado a devolver R$ 381.112,00 aos cofres públicos por fraude no sistema de recursos humanos do órgão, após a inclusão indevida de créditos em cartões de vale-alimentação de funcionários.





O processo aponta que o ex-servidor tentou usar R$ 16.544,00 colocados irregularmente em um dos cartões utilizados por ele. A compra teria sido feita em um único supermercado.





O valor da condenação inclui a devolução de R$ 190.556,00 referente ao prejuízo causado aos cofres públicos, além de multa no mesmo valor. O ex-servidor também perdeu os direitos políticos por dez anos e ficou proibido de contratar com o poder público pelo mesmo período.





A sentença foi assinada pelo juiz Thiago Albani Oliveira, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, na última segunda-feira (11). Segundo o magistrado, a condenação ocorreu porque o acusado não apresentou defesa no processo. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O nome do servidor não está sendo divulgado porque a reportagem não conseguiu localizar nem ele nem a defesa dele.





O Iases foi procurado para comentar a condenação do ex-servidor. Caso haja resposta, este texto será atualizado.





Na ação movida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o órgão afirma que, entre 2009 e 2010, o então servidor usou o cargo no Iases para alterar o sistema de cartões-alimentação e desviar cerca de R$ 190.556,00 por meio da inclusão de dados falsos.





Informações do Portal da Transparência do governo do Estado mostram que o ex-servidor trabalhou no Iases entre julho de 2009 e julho de 2010, quando foi desligado do órgão. Ele atuava como agente socioeducativo.





Ao denunciar o caso, o MPES detalhou como o esquema funcionava. Segundo o órgão, uma senha de uso restrito era utilizada para colocar créditos indevidos em cartões de terceiros e de ex-servidores do Iases. Depois, o próprio acusado usava os valores.