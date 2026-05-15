Ypê começa a reembolsar clientes que compraram lotes afetados

Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por ‘risco de contaminação microbiológica' Reprodução / Instagram

Para solicitar o reembolso, foi necessário preencher o formulário do site www.ype.ind.br/comunicado-consumidores com nome completo, CPF, telefone, email, chave Pix, endereço e dados do produto. Fotos da nota fiscal e do lote contaminado são opcionais.

Na sequência, o cliente receberá um email para confirmar a chave Pix que receberá o pagamento e o tipo de produto. No teste da Folha, a restituição veio um dia útil após o email de confirmação, em nome da fabricante Química Amparo, dona da marca, via Pix.

Procurada, a Ypê não comenta se todos os consumidores conseguirão reembolso, nem se a empresa fará o recolhimento dos lotes nas casas. A orientação da Anvisa e de especialistas em saúde é não jogar fora os produtos, sob risco de contaminação.

A agência suspendeu, na última quinta-feira (7), a fabricação e venda de detergentes, lava roupas e desinfetantes líquidos com lotes de numeração final 1 da marca. A Química Amparo, porém, entrou com recurso administrativo e conseguiu reverter a proibição temporariamente.

A Anvisa terá uma reunião nesta sexta (15) para definir se vai manter o efeito suspensivo do recurso, que entrou em vigor automaticamente, ou se proibirá de novo os lotes afetados. Até lá, consumidores têm pouca base jurídica para exigir troca ou reembolso dos produtos, segundo especialistas.

A Ypê disponibilizou um SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) para tirar dúvidas e encaminhar clientes para o formulário. Os telefones são 0800-002-6071 (atendimento 24h), 0800-278-0024 (de segunda a domingo, das 9h às 18h), ou 0800-130-0544 (de segunda a sexta, das 9h às 17h).

Nos testes da reportagem, foi difícil conseguir completar a ligação, já que a linha estava lotada. A empresa diz que está com alta demanda e que triplicou sua capacidade de atendimento nos últimos dias.

QUAIS PRODUTOS FORAM AFETADOS?

De acordo com a Anvisa, os lotes que terminam com o número 1 dos produtos abaixo causam risco aos consumidores:

- Lava-louças Ypê Clear Care

- Lava-louças com enzimas ativas Ypê

- Lava-louças Ypê

- Lava-louças Ypê Toque Suave

- Lava-louças Concentrado Ypê Green

- Lava-louças Ypê Clear

- Lava-louças Ypê Green

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

- Lava-roupas líquido

- Tixan Ypê Cuida das Roupas

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green

- Lava-roupas líquido Ypê Express

- Lava-roupas líquido Ypê Power Act

- Lava-roupas líquido Ypê Premium

- Lava-roupas Tixan Maciez

- Lava-roupas Tixan Primavera

- Desinfetante Bak Ypê

- Desinfetante de uso geral Atol

- Desinfetante perfumado Atol

- Desinfetante Pinho Ypê

- Lava-roupas Tixan Power Act

COMO SABER SE MEU PRODUTO ESTÁ NA LISTA?

O consumidor deve verificar o número do lote na embalagem. Se o código terminar em 1, o item entra na determinação da Anvisa e o produto não deve ser utilizado. O número do lote costuma estar carimbado com a letra L (referente a lote).

QUAL FOI O MOTIVO DA DECISÃO DA ANVISA?

Segundo a agência, inspeções identificaram descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas na garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. A Anvisa afirma que isso pode gerar risco de contaminação microbiológica dos produtos, podendo causar doenças ou irritações.

O CONSUMIDOR DEVE PARAR DE USAR OS PRODUTOS?