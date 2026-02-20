Válido pelas próximas três Temporadas

Rio Branco acerta com nova patrocinadora, que garante ingresso gratuito para mulheres

Parceria com a Ecosmetics prevê ações voltadas para o público feminino

Ecosmetics é a nova patrocinadora do Rio Branco-ES Crédito: Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES e a Ecosmetics anunciaram um acordo inédito de patrocínio válido para as próximas três temporadas. A parceria nasce com um posicionamento claro: valorizar as mulheres, ampliar as vozes femininas no estádio e contribuir para a transformação de realidades, fortalecendo o clube e suas torcedoras.

Marca brasileira consolidada no mercado internacional, a Ecosmetics possui um portfólio com mais de 320 produtos de cosméticos e presença em mais de 70 países. A empresa atua com foco em inovação, ciência e cuidado, levando soluções de beleza e bem-estar a milhões de pessoas ao redor do mundo, sempre respeitando a individualidade e a história de cada pessoa.

No Rio Branco, a Ecosmetics direcionará suas ações principalmente ao público feminino, promovendo iniciativas e experiências que reforçam o protagonismo das mulheres por meio do autocuidado, da valorização pessoal e da presença ativa no ambiente esportivo.

Ingressos gratuitos para mulheres

Como um dos principais símbolos desse compromisso, a Ecosmetics assumirá o pagamento dos ingressos de todas as mulheres ao longo da temporada de 2026, garantindo acesso gratuito aos jogos com mando do Rio Branco.

- A iniciativa busca fortalecer a presença feminina nas arquibancadas, ampliar o sentimento de pertencimento e contribuir para um estádio mais vivo e representativo - destacou o CEO do Rio Branco, Renato Antunes.

Além dessa ação, outras iniciativas voltadas às torcedoras e colaboradoras estão previstas ao longo da parceria, reforçando o vínculo entre futebol, identidade e inclusão.

Torcida do Rio Branco Crédito: Vitor Jubini

Ativações

A marca Ecosmetics também estará presente nas costas da camisa capa-preta, além das placas de publicidade e telões do Estádio Kleber Andrade, backdrop de entrevistas e nas redes sociais oficiais do clube.

A ligação da Ecosmetics com o Rio Branco vai além do patrocínio institucional. A parceria carrega também uma relação pessoal e histórica com o clube, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do futebol capixaba e com as raízes locais.

Para Edson Borgo, CEO da Ecosmetics, a parceria tem um significado pessoal e simbólico. "O futebol sempre esteve presente na minha formação. Passei pelas categorias de base do Rio Branco, nos anos 1980, e foi ali que aprendi valores que carrego até hoje: disciplina, respeito, convivência, saber ganhar e saber perder. Essas experiências ajudaram a moldar quem eu sou como pessoa e como empresário. Voltar ao Rio Branco agora, de outra forma, contribuindo para o crescimento do clube, da torcida e do futebol capixaba, é algo que me emociona profundamente. Sou capa-preta de coração. Fazer parte dessa construção, valorizando nossas raízes regionais e acreditando no poder transformador do esporte, é um privilégio", contou.

O head de novos negócios do Rio Branco, Roger Bongiovani, destacou a construção de uma parceria longa, com previsão do contrato de três anos. "Estamos construindo uma parceria estratégica, com visão de longo prazo, voltada à geração de ativos proprietários, ao fortalecimento da nossa comunidade e ao desenvolvimento de iniciativas de marca, como ativações e produtos licenciados. Um movimento que consolida o Rio Branco como uma plataforma de negócios altamente relevante e inovadora", afirmou.

