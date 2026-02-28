Futebol Capixaba

Porto Vitória passa pelo Rio Branco e está nas semifinais do Capixaba

Matheus Firmino, no primeiro tempo, marcou o gol da classificação

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 18:16

Matheus Firmino Crédito: André Serrão | Click do Lance

O Porto Vitória está mais uma vez nas semifinais do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, o Verdão derrotou o Rio Branco-ES, por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final. Como havia empatado, na ida, por 1 a 1, o Porto ficou com a vaga. Matheus Firmino, no primeiro tempo, marcou o gol da classificação.

Nas semifinais, o Porto Vitória vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vitória-ES e Forte. No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1. A volta acontecer neste domingo.

De acordo com a tabela, publicada no site da Federação de Futebol (FES), os jogos das semifinais do Campeonato Capixaba estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 7 e 14 de março.

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Rio Branco-ES ainda tem um calendário extenso na temporada 2026. O Capa-Preta agora vai jogar a Copa do Brasil, na próxima semana. Além disso, o Brancão disputa as Copas Espírito Santo e Verde e a Série D do Brasileirão.

O jogo

O Porto Vitória foi mais organizado e eficiente que o Rio Branco-ES, abrindo vantagem ainda nno primeiro tempo. Desde o início do jogo, o Verdão passou a controlar as ações e marcou aos 14 minutos, quando Pedro Felipe cruzou da esquerda, Murilo Henrique falhou no corte e Matheus Firmino apareceu para balançar as redes. O Porto seguiu mais perigoso, criando boas chances com Rian Felipe, que obrigou Camilatto a fazer grande defesa, enquanto o Rio Branco teve dificuldades na construção e pouco ameaçou o goleiro Rafael Mariano, refletindo a atuação apática antes do intervalo.

No segundo tempo, o Rio Branco-ES voltou mais agressivo e pressionou em busca do empate, criando boas oportunidades principalmente com Gui Mendes. Apesar da pressão e das mudanças promovidas pelo técnico Rodrigo César, o Capa-Preta esbarrou na falta de eficiência e ainda perdeu ótima oportunidade com Neto Oliveira nos minutos finais. O Porto Vitória administrou a vantagem, fez substituições para segurar o resultado e contou com atuações seguras do seu goleiro para garantir a vitória e a classificação às semifinais do Campeonato Capixaba.

