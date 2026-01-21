Futebol Capixaba

Vitória derrota o Rio Branco e é o novo líder do Campeonato Capixaba

Com os três pontos, o Alvianil mantém a invencibilidade na competição

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23:57

Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Invicto no Campeonato Capixaba 2026, o Vitória-ES venceu o clássico contra o Rio Branco-ES, por 1 a 0, e assumiu a liderança. Na partida válida pela terceira rodada da competição e disputada no Estádio Salvador Costa, em Vitória, Patrick foi responsável pelo único gol do confronto na noite desta quarta-feira.

Com o triunfo, o Vitória chega aos sete pontos e assume a liderança momentânea do Campeonato Capixaba. Dando sequência à quarta rodada, Real Noroeste e Serra se enfrentam na quinta-feira, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 19h, e caso o Cobra-Coral vença assume a ponta da tabela e tira o Alvianil da primeira colocação. O Rio Branco-ES, que havia vencido na última rodada e era líder, permanece com quatro pontos, cai três posições e aparece na quarta posição.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada. No sábado, às 19h, o Vitória-ES enfrenta a Desportiva Ferroviária, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. O Rio Branco-ES volta a campo também no sábado, às 16h, quando confronta o Porto Vitória, no Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

O primeiro tempo entre Rio Branco-ES e Vitória-ES foi elétrico, sendo marcado pelo gol de Patrick que abriu o placar para o Alvianil, e a expulsão do zagueiro Capa-Preta Matheus Mega em sua partida de estreia. Diante disso, o Brancão encontrou dificuldades para criar oportunidades e o clube de Bento Ferreira buscou explorar os contra-ataques e cruzamentos em direção a pequena área. O Vitória balançou as redes aos 19 minutos, quando Patrick aproveitou o passe generoso de Carlos Vitor para fuzilar a meta adversária. A primeira etapa contou com muitas faltas e cinco cartões amarelos no geral.

Em segunda etapa parada, as equipes pouco produziram. Com tentativas de ataque semelhantes, o Vitória-ES e o Rio Branco-ES perderam chances parecidas, em que ambos os goleiros cederam rebotes na pequena área e os adversários não conseguiram finalizar com precisão. No início dos 45 minutos finais, os jogadores do Capa-Preta pediram pênalti em Breno Melo, mas o juiz não marcou.

