Futebol Capixaba

Porto Vitória joga contra o Avaí na Copa do Brasil

Time capixaba atua como visitante no jogo único da segunda fase

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:27

Porto Vitória estreia com triunfo no Campeonato Capixaba após duelo contra o Capixaba Crédito: Pedro Lorenzon / RP Fotografia

Atual vice-campeão capixaba, o Porto Vitória vai enfrentar o Avaí, na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Um dos três representante do Espírito Santo na competição nacional, o Verdão conheceu o seu adversário após sorteio da CBF, realizado em audiência pública, na tarde desta quarta-feira.

No sorteio também ficou definido que o Porto atuará como visitante no jogo único. De acordo com o regulamento do torneio, quem vencer avança para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

A data da partida ainda não foi definida, mas, de acordo com o documento oficial da entidade, está prevista para os 25 e 26 fevereiro ou 2, 4 e 5 de março, no estádio Ressacada em Florianópolis.

Caso avance na competição, o Porto Vitória encara o vencedor de Portuguesa e Altos-PI, atuando como visitante. Na terceira fase, a disputa da vaga segue no mesmo formato.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta