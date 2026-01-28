Futebol Capixaba

Rio Branco pega o Athletic-MG na Copa do Brasil 2026

Time capixaba atua como mandante no jogo único da segunda fase

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:15

Breno Melo Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Atual bicampeão capixaba, o Rio Branco-ES enfrentará o Athletic Club, na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Um dos três representante do Espírito Santo na competição nacional, o Capa-Preta conheceu o seu adversário após sorteio da CBF, realizado em audiência pública, na tarde desta quarta-feira.

No sorteio também ficou definido que o Brancão terá o mando de campo no jogo único. De acordo com o regulamento do torneio, quem vencer avança para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

A data da partida ainda não foi definida, mas, de acordo com o documento oficial da entidade, está prevista para os 25 e 26 fevereiro ou 2, 4 e 5 de março, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Caso avance na competição, o Rio Branco encara o vencedor de Ypiranga-RS e o classificado do confronto entre Ji-Paraná-RO e FC Pantanal-MS, atuando mandante. Na terceira fase, a disputa da vaga segue no mesmo formato.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta