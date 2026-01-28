Futebol Capixaba

Bola parada ajuda mais uma vez a vida do Rio Branco

Breno Melo, autor do gol de falta no clássico contra a Tiva, falou a importância do fundamento para o jogo do time

Vinícius Lima

28 de janeiro de 2026

Breno Melo marcou no empate do Rio Branco com a Desportiva Crédito: Alef Jordan / Capixaba News

O Rio Branco visitou a Desportiva Ferroviária em busca da sua primeira vitória em clássicos na temporada, o que não aconteceu. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no estádio Engenheiro Araripe, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta terça-feira (28), Breno Melo decidiu mais uma vez para o Capa-Preta, ao marcar um gol de falta no segundo tempo.

Este foi o segundo jogo consecutivo que a bola parada do Rio Branco foi eficaz. No último sábado (24), Breno cobrou uma falta na intermediária para o miolo da área, onde Matheus Castelo escorou de cabeça e Brandão estufou as redes na vitória magra por 1 a 0 sobre o Porto Vitória.

Rio Branco x Porto Vitória Crédito: André Serrão

Perguntado sobre este fundamento e como tem sido os treinamentos para melhorar ainda mais essa característica de jogo do Brancão, o meia foi categórico em dizer que é sim fruto de muito trabalho, mas, mesmo sendo o protagonista capa-preta na temporada, ele considera que os erros na partida pesaram mais a balança.

"Treinar, eu acho que todo o time todo e todo o clube treina [a bola parada]. Só que eu acredito que não saiu o gol da bola rolando por erro individual meu. Eu tive duas chances ali, gol claro, de matar o jogo. Eu acredito que foi isso aí, não saiu o gol da bola rolando por erro meu", desabafou.

Este foi o quarto gol do camisa 26 com a camisa do Rio Branco na temporada. Ele marcou um gol na derrota por goleada para o Vitória na Supercopa; dois na vitória sobre o Vilavelhense pela 2ª rodada do Estadual; contra o Porto Vitória; e, agora, no clássico Preto-Grená.

"O protagonista é todos nós. O protagonista é o Rio Branco em si. E eu não acredito nisso [que eu seja o protagonista]. O Cícero é muito atencioso comigo. A rapaziada toda, a comissão toda, é sempre muito atenciosa. Sempre me deixando leve, sempre dando bastante instrução. Eu acho que o elenco em si me ajuda muito", disse.

Desportiva x Rio Branco Crédito: André Serrão

O Rio Branco volta a campo no próximo domingo (1º), contra o Real Noroeste, atual lanterna da competição. A bola rola no Kleber Andrade às 18h e é uma boa chance do time capa-preta somar três pontos importantes e encaminhar a classificação para a segunda fase do Campeonato Capixaba 2026.

