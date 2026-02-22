Futebol Capixaba

FES divulga tabela da Copa Espírito Santo 2026

Com a participação de nove times, competição vale vagas para a Série D do Brasileirão e para uma das copas regionais: Verde ou Sul-Sudeste

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:10

Vitória na Copa espírito Santo Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Copa Espírito Santo 2026 vai começar no dia 11 de abril, de acordo com a tabela oficial sorteada pela Federação de Futebol (FES). A competição estadual, que vale vagas para a Série D do Brasileirão e para uma das copas regionais, terá a participação de nove times.

Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo, em 2026?

Na reunião do Conselho Arbitral, realizada na sexta-feira, nove times confirmaram presença na Copa Espírito Santo 2026. São eles: Vitória-ES (atual campeão), Porto Vitória (atual vice), Rio Branco-ES, Audax São Mateus, Capixaba, Rio Branco VN, Sport-ES, Serra e Vilavelhense.

O Linhares FC, que chegou a se inscrever no campeonato, mas acabou desistindo dentro do prazo legal. A tradicional Desportiva Ferroviária optou por não jogar por questões financeiras.

Qual será o formato de disputa da Copa Espírito Santo 2026?

No último encontro da Federação com os clubes, também ficou definido o formato de disputa da Copa Espírito Santo 2026. Na primeira fase, todas as nove equipes se enfrentam em turno único (8 jogos para cada e 9 rodadas). As quatro melhores classificadas avançam às semifinais, que serão decididas em formato de mata-mata.

Na semifinal, os times mais bem colocados na primeira fase têm o mando de campo na segunda partida. Em caso de empate na soma dos resultados, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final da Copa ES acontece em jogo único, previsto para 27 de junho, no estádio estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Se o confronto terminar empatado, a definição do campeão será nas penalidades.

A Copa ES vale vaga para quais competições nacionais e regionais?

O futuro campeão da Copa Espírito Santo 2026 se classifica para a Série D do Brasileirão 2027. O vice-campeão fica com a vaga para a Copa Verde ou Copa Sudeste do ano que vem (a FES aguarda definição da CBF sobre qual torneio regional o representante do Estado irá disputar).

Veja a tabela básica da Copa Espírito Santo 2026

1ª Rodada (11 de abril)



Capixaba x Vilavelhense

Audax São Mateus x Rio Branco-ES

Sport-ES x Rio Branco VN

Serra x Porto Vitória

2ª Rodada (18 de abril)

Rio Branco-ES x Vilavelhense

Vitória-ES x Sport-ES

Porto Vitória x Audax São Mateus

Rio Branco VN x Serra

3ª Rodada (25 de abril)

Capixaba x Rio Branco-ES

Vilavelhense x Porto Vitória

Vitória-ES x Serra

Audax São Mateus x Rio Branco VN

4ª Rodada (02 de maio)

Sport-ES x Capixaba

Porto Vitória x Rio Branco-ES

Rio Branco VN x Vilavelhense

Vitória-ES x Audax São Mateus

5ª Rodada (09 de maio)

Capixaba x Porto Vitória

Serra x Sport-ES

Rio Branco-ES x Rio Branco VN

Vilavelhense x Vitória-ES

6ª Rodada (16 de maio)

Serra x Capixaba

Rio Branco VN x Porto Vitória

Sport-ES x Audax São Mateus

Rio Branco-ES x Vitória-ES

7ª Rodada (23 de maio)

Rio Branco VN x Capixaba

Audax São Mateus x Serra

Porto Vitória x Vitória-ES

Vilavelhense x Sport-ES

8ª Rodada (30 de maio)

Audax São Mateus x Capixaba

Vitória-ES x Rio Branco VN

Serra x Vilavelhense

Sport-ES x Rio Branco-ES

9ª Rodada (06 de junho)

Capixaba x Vitória-ES

Vilavelhense x Audax São Mateus

Rio Branco-ES x Serra

Porto Vitória x Sport-ES

