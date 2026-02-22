FES divulga tabela da Copa Espírito Santo 2026

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:10
A Copa Espírito Santo 2026 vai começar no dia 11 de abril, de acordo com a tabela oficial sorteada pela Federação de Futebol (FES). A competição estadual, que vale vagas para a Série D do Brasileirão e para uma das copas regionais, terá a participação de nove times.
Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo, em 2026?
Na reunião do Conselho Arbitral, realizada na sexta-feira, nove times confirmaram presença na Copa Espírito Santo 2026. São eles: Vitória-ES (atual campeão), Porto Vitória (atual vice), Rio Branco-ES, Audax São Mateus, Capixaba, Rio Branco VN, Sport-ES, Serra e Vilavelhense.
O Linhares FC, que chegou a se inscrever no campeonato, mas acabou desistindo dentro do prazo legal. A tradicional Desportiva Ferroviária optou por não jogar por questões financeiras.
Qual será o formato de disputa da Copa Espírito Santo 2026?
No último encontro da Federação com os clubes, também ficou definido o formato de disputa da Copa Espírito Santo 2026. Na primeira fase, todas as nove equipes se enfrentam em turno único (8 jogos para cada e 9 rodadas). As quatro melhores classificadas avançam às semifinais, que serão decididas em formato de mata-mata.
Na semifinal, os times mais bem colocados na primeira fase têm o mando de campo na segunda partida. Em caso de empate na soma dos resultados, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A final da Copa ES acontece em jogo único, previsto para 27 de junho, no estádio estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Se o confronto terminar empatado, a definição do campeão será nas penalidades.
A Copa ES vale vaga para quais competições nacionais e regionais?
O futuro campeão da Copa Espírito Santo 2026 se classifica para a Série D do Brasileirão 2027. O vice-campeão fica com a vaga para a Copa Verde ou Copa Sudeste do ano que vem (a FES aguarda definição da CBF sobre qual torneio regional o representante do Estado irá disputar).
Veja a tabela básica da Copa Espírito Santo 2026
1ª Rodada (11 de abril)
2ª Rodada (18 de abril)
3ª Rodada (25 de abril)
4ª Rodada (02 de maio)
5ª Rodada (09 de maio)
6ª Rodada (16 de maio)
7ª Rodada (23 de maio)
8ª Rodada (30 de maio)
9ª Rodada (06 de junho)
