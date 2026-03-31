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Pinscher perdido mobiliza motoristas e PM na 3ª Ponte e segue desaparecido

Família continua à procura de Pitoco, que fugiu de casa no Romão, em Vitória, no último dia 22, e foi visto em Vila Velha no sábado (28)

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:06

Um pinscher perdido que foi parar na Terceira Ponte mobilizou motoristas e policiais militares no último sábado (28). Apesar das tentativas de resgate, como mostra um vídeo publicado por um internauta nas redes sociais, o cachorrinho — que estava no sentido Vila Velha-Vitória — conseguir escapar das pessoas que tentavam ajudá-lo e voltou para a cidade canela-verde.

O marido da psicóloga Helena Lorencini aparece nas imagens como um dos motoristas que tentou resgatar o animal. "Ele estava correndo muito assustado. Eu e meu esposo ultrapassamos as motos da polícia, paramos na terceira faixa um pouco mais a frente e ele desceu para tentar pegar o cachorrinho. Outro carro também parou, outras pessoas desceram. Chegamos a parar o carro três vezes, mas ele era muito ágil", relatou.

Pinscher está desaparecido desde o dia 22

O cãozinho se chama Pitoco e pertence a uma família do bairro Romão, em Vitória. Ele fugiu no último dia 22 e é procurado desde então. "Meu filho foi me buscar e, quando abriu o portão, não percebeu o cachorro saindo. Quando cheguei em casa, não sabíamos o paradeiro dele. Vizinhos disseram que o viram correndo atrás de um carro. Procurei em vários bairros e tambpem em grupos", contou a tutora Maria das Graças,conhecida como Bel.

Família busca por Pitoco desde o último dia 22, quando ele fugiu no bairro Romão Crédito: Acervo familiar

Após deixar a Terceira Ponte no sábado e retornar para Vila Velha, Pitoco foi resgatado por uma moradora de Itapuã, que passou a divulgar informações nas redes sociais até localizar a tutora, na segunda-feira (30). “Vi os anúncios dela procurando o dono, mas, antes de eu buscá-lo, ele fugiu novamente por volta das 10h. Ficamos até as 20h procurando em Itapuã, mas não encontramos”, disse Bel.

Agora, a família continua as buscas. Na manhã desta terça-feira (31), eles seguiam para a região da Estação Pedro Nolasco, em Jardim América, Cariacica, onde Pitoco foi visto pela última vez. “Tenho ele há quatro anos e meio. Peguei ainda com três meses, ganhei de aniversário. Ele é o xodó da família. Se me visse, faria uma festa”, desabafou a tutora.

► Informações sobre o paradeiro de Pitoco podem ser repassadas à tutora Bel pelo telefone (27) 98810-0962.

Sobre o episódio na Terceira Ponte, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que, por volta das 17h, o animal acessou a via pelo lado de Vitória, bastante assustado. A companhia acrescentou que o cão deixou o local sem a necessidade de resgate e que não houve acidentes ou outras ocorrências enquanto ele transitava pela ponte.

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