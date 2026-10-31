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Nonna Silvi

Morre aos 85 anos Nonna Silvi, cozinheira toscana que se tornou fenômeno nas redes

Silvana começou a viralizar ao 81 anos, quando seu neto Gabriele resolveu gravar vídeos da avó preparando receitas tradicionais de seu país e passou a publicá-lo nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 13:20

Silvana Bini
Silvana Bini faleceui aos 85 anos Reprodução @nonnasilviofficial
Fenômeno das redes sociais, a cozinheira italiana Silvana Bini, conhecida como Nonna Silvi, morreu aos 85 anos na madrugada deste sábado (31), em sua casa em Montespertoli, na província de Florença.

Silvana começou a viralizar ao 81 anos, quando seu neto Gabriele resolveu gravar vídeos da avó preparando receitas tradicionais de seu país e passou a publicá-lo nas redes sociais.

O jeito espontâneo de conversar, as brincadeiras e as broncas que dava em quem sugeria fazer modificações no preparo dos pratos típicos da Toscana transformaram Silvana em uma celebridade digital, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

O reconhecimento também veio com premiações. Em 2025, recebeu o título de Criadora do Ano no TikTok Awards. Em maio de 2026, participou como jurada do programa Celebrity Chef, apresentado por Alessandro Borghese.

A morte de Nonna Silvi foi anunciada de forma tocante por seus familiares no Instagram na manhã deste sábado (31). "A essa hora você não viu mais nossos vídeos. A razão é uma doença súbita que, em apenas vinte dias, levou a avó Silvi", começava o texto, publicado no perfil da inflenciadora.

Na mensagem, escrita por um de seus netos, seus seguidores são informados que ela morreu em casa, "rodeada pelo amor da sua família, com os filhos e netos ao seu lado, até ao seu último suspiro". Silvi, ainda de acordo com o post, permaneceu lúcida até o fim.

"Boa viagem, vovó. Ensina a fazer doces mesmo lá em cima", termina o texto de despedida.

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